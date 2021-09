Jane Campion tái xuất với thông điệp nữ quyền tại LHP Venice 2021

Nhà làm phim Jane Campion hiện đang trình chiếu bộ phim mới The Power of the Dog tham gia tranh giải Sư tử vàng tại LHP Venice 2021. Nữ đạo diễn người New Zealand cũng chia sẻ sự lạc quan đối với tương lai của phụ nữ trong ngành điện ảnh.

“Tất cả những gì tôi có thể nói là, kể từ khi phong trào #MeToo diễn ra, tôi cảm thấy mọi thứ thay đổi. Nó giống như việc bức tường Berlin sụp đổ hay sự kết thúc của chế độ phân biệt chủng tộc đối với phụ nữ chúng tôi”, nữ đạo diễn nói với tờ The Guardian.

Jane Campion cũng bình luận về chiến thắng tại giải Oscar năm nay của Chloé Zhao với tác phẩm Nomadland và việc nữ đạo diễn phim Titane là Julia Ducournau trở thành người phụ nữ thứ hai giành được Cành cọ vàng của LHP Cannes kể từ khi Jane Campion đoạt giải năm 1993 với phim The Piano.

Benedict Cumberbatch (vai Phil Burbank) trong phim The Power of the Dog ẢNH: IMDB

The Power of the Dog là bộ phim kế tiếp của Jane Campion kể từ khi bà trình làng tác phẩm Bright Star vào năm 2009. Phim dựa trên cuốn tiểu thuyết cùng tên của Thomas Savage. Benedict Cumberbatch đóng vai Phil Burbank - một chủ trang trại độc ác, phát động chiến dịch chống lại một góa phụ trẻ khi cô bất ngờ kết hôn với anh trai của anh ta và đến sống trong trang trại. Ngoài Benedict Cumberbatch, phim còn có Kirsten Dunst, Kodi Smit-McPhee, Jesse Plemons...