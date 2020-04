Jeannie Mai khoe được rapper Mỹ cầu hôn trong bữa tiệc đậm chất Việt Nam

Trong vlog mới được đăng tải trên kênh Hello Hunnay with Jeannie Mai hôm 16.4, sao Mỹ gốc Việt lần đầu kể lại chi tiết buổi tiệc mà rapper Jeezy đã tự tay lên kế hoạch để cầu hôn cô hồi cuối tháng 3 vừa qua. Theo tiết lộ của Jeannie Mai , nam nghệ sĩ người Mỹ đã “âm mưu” cùng cô đến Việt Nam và cầu hôn người đẹp tại quê nhà. Tuy nhiên, tình hình dịch Covid-19 đã khiến anh phải hủy chuyến đi tới mảnh đất hình chữ S. Dẫu vậy, giọng ca sinh năm 1977 đã quyết định mang Việt Nam đến cho người yêu thông qua bữa tiệc ngập trong hương vị, không gian truyền thống của người Việt

Bữa tối lãng mạn đậm chất Việt Nam được rapper Mỹ dành cho bạn gái gốc Việt Ảnh: Hello Hunnay with Jeannie Mai

Theo lời kể của nữ MC, trong thời gian ở nhà cách ly, cô đã được bạn trai mời dự một bữa tiệc riêng tư. Khi bước vào, cô hoàn toàn kinh ngạc với bàn ăn ngập tràn các món ngon mang hương vị quê nhà. “Khi tôi xuất hiện, anh ấy bắt đầu giới thiệu rằng tôi đang bước vào một bữa tối tại Việt Nam”, ngôi sao sinh năm 1979 kể lại. Cô tiếp tục: “Và thế là tôi ở đó, nhìn ngắm tình yêu của đời mình trong lúc anh mải mê đưa tôi đến Việt Nam. Khi tôi nhìn vào bàn ăn, tất cả những món ngon đẹp mắt của người Việt đã được bày biện trên đó. Anh ấy cũng chuẩn bị đũa cho cả hai”. Jeezy còn tỉ mỉ trang trí không gian lãng mạn bằng đèn lồng và điều này khiến bạn gái anh không khỏi cảm động. “Trời ơi, còn có cả đèn lồng. Đây là điều không thể tin nổi, đó là những chiếc đèn lồng lụa thật sự, thứ mà bạn chỉ có thể thấy ở Việt Nam”, Jeannie Mai phấn khích nhớ lại.

Jeezy cất công ghép ảnh bạn gái và gia đình cô vào các thắng cảnh nổi tiếng ở Việt Nam Ảnh: Hello Hunnay with Jeannie Mai

Nam ca sĩ da màu sau đó đã cho Jeannie xem những tấm ảnh của cặp đôi được ghép vào hàng loạt địa danh nổi tiếng tại Việt Nam như một cách “đền bù” cho chuyến đi bị hủy của họ. Những bức ảnh ghép Jeannie Mai và Jeezy ở TP.HCM, Đà Nẵng , Hội An, hang Sơn Đoòng, núi Yên Tử, vịnh Hạ Long… khiến nữ MC không khỏi thích thú, cảm động. “Việc anh ấy không để chuyện cách ly ngăn cản cả hai tận hưởng chuyến đi đến Việt Nam thực sự đã chạm đến trái tim tôi”, ngôi sao The Real bày tỏ. Jeezy sau đó đã quỳ xuống bên lò sưởi, ngỏ lời cầu hôn bạn gái. “Tôi lúc đó hoàn toàn đứng hình vì không thể tin rằng anh ấy làm điều này”, sao nữ 41 tuổi nhớ lại khoảnh khắc được cầu hôn. “Jay đã lên kế hoạch cầu hôn tôi ở Việt Nam. Lý do anh ấy mang không khí Việt Nam đến cho tôi là vì anh ấy không muốn chuyện cách ly ngăn cản một sự thật rằng: anh ấy thực sự đang rất muốn cầu hôn tôi”, Jeannie Mai tự hào.

Nữ MC 41 tuổi hạnh phúc vì được bạn trai cưng chiều hết mực Ảnh: Hello Hunnay with Jeannie Mai

Trước khi cùng nhau khiêu vũ, Jeezy cho hôn thê xem video cha mẹ của Jeannie Mai đã chấp nhận để nam rapper 43 tuổi kết hôn với con gái họ. Được biết, chủ nhân hit Put on đã cất công đến nhà của cha mẹ bạn gái để gặp gỡ gia đình vợ tương lai và ngỏ lời về chuyện cưới xin. “Jay đã làm điều quan trọng nhất trong văn hóa của chúng tôi, đó là bày tỏ sự tôn trọng của anh ấy đối với cha mẹ người yêu”, cựu chuyên gia trang điểm bày tỏ lòng cảm kích khi bạn trai coi trọng gia đình cô cũng như văn hóa của người Việt. Sau khi nhận lời cầu hôn, Jeannie Mai đã gọi video thông báo tin vui đến người thân, bạn bè và nhận được những lời chúc phúc tốt đẹp nhất.

Jeannie Mai sinh năm 1979 trong gia đình người Mỹ gốc Việt. Cô đã sớm tham gia làng thời trang, giải trí và là một trong số nghệ sĩ gốc Á có được chỗ đứng nhất định tại Hollywood. Mỹ nhân gốc Việt khởi nghiệp từ công việc trang điểm. Sau đó, cô dần chuyển sang việc dẫn dắt chương trình truyền hình và được biết đến qua các show: How Do I Look?, USA's Character Fantasy, The Real....

Jeannie Mai và bạn trai đã hẹn hò được khoảng 1 năm trước khi đính hôn Ảnh: Getty

Jeannie Mai và Jeezy được cho là đã gặp nhau trên trường quay The Real và bắt đầu hẹn hò vào tháng 11.2018, một tháng trước khi cô chính thức hoàn tất thủ tục ly hôn với Freddy Harteis sau 10 năm bên nhau (2007 - 2017). Tuy nhiên, phải đến giữa năm 2019, họ mới công khai xuất hiện cùng nhau. Hôn phu của MC gốc Việt là một rapper đa tài của làng nhạc Mỹ. Jeezy bắt đầu sự nghiệp âm nhạc vào năm 2001 với sản phẩm đầu tay Thuggin 'Under the Influence (TUI) và nhanh chóng gây được tiếng vang lớn. Sau gần 20 năm gia nhập ngành công nghiệp âm nhạc, giọng ca 42 tuổi đã sở hữu 11 album phòng thu, gặt hái được nhiều thành tích vang dội, sở hữu nhiều giải thưởng danh giá và có 4 lần được đề cử Grammy.