Jennifer Hudson hóa thân 'nữ hoàng nhạc soul' Aretha Franklin trong phim mới

Thông tin nữ ngôi sao da màu Jennifer Hudson sẽ hóa thân thành "huyền thoại nhạc soul" Aretha Franklin khiến người hâm mộ khắp thế giới nức lòng chờ đợi ngày bộ phim chiếu tại các rạp. Được tạp chí Rolling Stone đánh giá là một trong những nghệ sĩ vĩ đại nhất mọi thời đại, Aretha Franklin để lại di sản âm nhạc đồ sộ với 18 giải Grammy và 117 ca khúc lọt bảng xếp hạng Billboard sau gần 7 thập kỷ ca hát.

Rất ít nghệ sĩ trình diễn được đồng nghiệp và giới phê bình trên khắp toàn cầu thần tượng hóa, được người hâm mộ tôn kính như Franklin. Không ai có thể phủ nhận Jimi Hendrix là cây guitar số 1 thế giới, càng không ai có thể phủ nhận Franklin là giọng ca đại chúng vĩ đại nhất trong thời của bà, một biểu tượng văn hóa toàn cầu.

Aretha Franklin lần đầu được tái hiện trên màn ảnh lớn trong phim tiểu sử Respect Ảnh: CGV

Sau khi cuốn hồi ký Aretha: From These Roots ra mắt năm 1999, dự án phim tiểu sử về Aretha Franklin được nữ đạo diễn Liesl Tommy lên kế hoạch sản xuất. Sự ra đi của "nữ hoàng nhạc soul" Aretha Franklin vào năm 2018 (do ung thư tuyến tụy, thọ 76 tuổi) để lại nhiều tiếc thương trong lòng người hâm mộ trên khắp thế giới. Tuy nhiên, theo di nguyện của bà, bộ phim tiếp tục được thực hiện để ra mắt khán giả sớm nhất có thể.

Tên của bộ phim được đặt tên theo ca khúc kinh điển - Respect của Aretha Franklin. Đây là tác phẩm đánh dấu bước chuyển mình của bà với hình ảnh là một người phụ nữ mạnh mẽ, tự tin, hiểu rõ giá trị bản thân. Những năm 1960, Respect dấy lên làn sóng nữ quyền và liên tiếp đứng đầu các bảng xếp hạng âm nhạc tại Mỹ. Ca khúc này cũng nhận hai giải Grammy năm 1968, đưa tên tuổi Aretha Franklin trở thành "nữ hoàng nhạc soul". Kể từ đó, Respect đã trở thành biểu tượng gắn liền với Aretha Franklin.

“Nữ hoàng nhạc soul” từ nhỏ đã nuôi dưỡng đam mê âm nhạc khi hát trong dàn đồng ca nhà thờ Ảnh: CGV

Trên nền ca khúc Respect bất hủ, trailer của bộ phim đưa khán giả đi qua nhiều giai đoạn trong cuộc đời của Aretha Franklin từ những ngày đầu bà tập hát tại dàn hợp xướng của cha cho tới những giây phút ở đỉnh cao danh vọng. Sau nhiều thành công vô tiền khoáng hậu mà Aretha Franklin đạt được là giây phút bà phải chống chọi với khủng hoảng cá nhân, vượt qua áp lực của công chúng với những kỳ vọng dành cho mình.

Những ngày đầu đi hát đầy khó khăn của Aretha Franklin Ảnh: CGV

Jennifer Hudson được huyền thoại Aretha Franklin chọn vào vai chính

Là một nữ nghệ sĩ da màu, Aretha Franklin đã nỗ lực rất nhiều để có được sự tôn trọng từ khán giả và đặc biệt là những người làm trong ngành giải trí . Trong một phân cảnh khác, nữ danh ca cũng thể hiện tâm thế tự tin trước mặt nhà sản xuất khi yêu cầu được gọi lịch sự là “Ms. Franklin”. Bà cũng không ngần ngại đưa ra những phát ngôn mạnh mẽ trước công chúng và báo giới. Trailer kết thúc bằng hình ảnh Jennifer Hudson hóa thân thành nữ danh ca cất vang giọng hát nội lực bừng sáng trên sân khấu với tên bài hát Respect.

Vượt qua mọi rào cản, giọng hát và tính cách kiên cường của Aretha Franklin đã giúp bà có được sự kính trọng từ mọi người Ảnh: CGV

Respect được chính nữ danh ca Aretha Franklin tham gia cố vấn sản xuất trước khi bà mất vào năm 2018. Đây chính là lý do tác phẩm sẽ đạt được độ chân thực và bám sát được nhất với cuộc đời của huyền thoại nhạc soul.

Nữ ca sĩ Jennifer Hudson và nữ đạo diễn Liesl Tommy được huyền thoại Aretha Franklin tin tưởng lựa chọn đảm nhận những vị trí quan trọng cho bộ phim tiểu sử về mình. Bên cạnh đó, dàn diễn viên còn có sự góp mặt của nhiều tên tuổi lớn khác như nữ diễn viên Queen Latifah, nữ ca sĩ Mary J. Blige và nam diễn viên đoạt giải Oscar - Forest Whitaker.

Nữ ca sĩ, diễn viên đoạt giải Grammy và Oscar Jennifer Hudson là lựa chọn phù hợp nhất để hóa thân thành huyền thoại nhạc soul Ảnh: CGV

Jennifer Hudson chia sẻ rằng việc hóa thân thành huyền thoại Aretha Franklin là một trách nhiệm cao cả, nên cô thực hiện một cách rất nghiêm túc. “Để thoát khỏi cuộc đời của tôi và hóa thân trong vai diễn, tôi cần chạm đến những cảm xúc sâu thẳm nhất. Điều đó càng khiến tôi hiểu rõ hơn về lý do tại sao Aretha Franklin lại chọn tôi”, Jennifer nói.

Qua trích đoạn trailer, Jennifer Hudson đã tái hiện được thần thái và phong cách biểu diễn độc nhất vô nhị của Aretha Franklin. Kể lại cuộc đời nữ hoàng nhạc soul qua nhiều góc nhìn khác nhau, bộ phim Respect như một lời tri ân dành cho Aretha Franklin cùng những giai điệu truyền cảm hứng mà bà đã đem đến với thế giới này. Đây hứa hẹn sẽ là bộ phim âm nhạc xuất sắc dành cho mọi khán giả.

Một cảnh trong phim Ảnh: CGV