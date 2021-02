Jennifer Lawrence bị thương trên phim trường

Mảnh kính bắn ra từ một vụ nổ có kiểm soát trên phim trường khi đang quay Don't Look Up đã cắt mí mắt của Jennifer Lawrence, khiến cô bị chảy nhiều máu. Mức độ thương tích chưa được xác định trong vụ tai nạn xảy ra vào nửa đêm ngày 4.2 (giờ Mỹ). Trích dẫn hai nguồn tin thân cận từ nhà sản xuất, tờ The Boston Globe cho biết Jennifer Lawrence đã ôm mặt khi nhân viên y tế đến và việc quay phim bị tạm dừng vào hôm sau.

Netflix - công ty lên kế hoạch phát hành bộ phim hài Don't Look Up trong năm 2021 - từ chối bình luận về các báo cáo liên quan đến vụ tai nạn. Đại diện của Jennifer Lawrence không bình luận vụ việc. Tờ Deadline Hollywood dẫn nguồn tin giấu tên cho biết Jennifer Lawrence đang hồi phục. Leonardo DiCaprio và Jennifer Lawrence trong phim Don't Look Up ẢNH: IMDB Don't Look Up do Adam McKay đạo diễn, quy tụ dàn diễn viên toàn sao bao gồm Jennifer Lawrence, Timothée Chalamet, Ariana Grande, Leonardo DiCaprio, Chris Evans, Cate Blanchett, Meryl Streep... Phim kể câu chuyện hai nhà thiên văn học tìm mọi cách cảnh báo nhân loại về một tiểu hành tinh sẽ hủy diệt Trái đất