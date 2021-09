Jennifer Lopez, Billie Eilish, Megan Fox khoe dáng tại sự kiện thời trang Met Gala

Rapper đồng tính da đen Lil Nas X nổi tiếng với bản hit Old Town Road, gây ấn tượng với bộ áo liền quần màu vàng đính pha lê.

Nhà thơ Amanda Gorman đã chọn một chiếc áo choàng Vera Wang màu xanh lam và đội đầu đội vương miện bằng pha lê.

Sao phim A Quiet Place – Emily Blunt chọn bộ đầm của sang trọng nhưng không kém nữ tính với các chi tiết đính pha lê.

“Điều rất thú vị ở năm nay là chúng tôi đang thực sự tập trung vào tương lai của thời trang Mỹ”, Anna Wintour, Tổng biên tập tạp chí Vogue, người tổ chức sự kiện, nói trong chương trình truyền hình Good Morning America trước buổi dạ tiệc.

Cựu ngôi sao quần vợt Nga Maria Sharapova mặc một chiếc đầm dài màu vàng đồng, cổ đeo chuỗi nạm đá quý.

Ngôi sao Game of Thrones - Maisie Williams chọn một bộ trang phục màu đen ấn tượng với chiếc mũ đội đầu được điêu khắc công phu mà cô cho rằng lấy cảm hứng từ bộ phim Ma trận.

Sự kiện Met Gala năm ngoái bị hủy vì đại dịch Covid-19 và đêm khai mạc hôm 13.9 có số khách mời ít hơn 1/3 so với bình thường, chỉ với 300 khách. Người tham dự cần phải có giấy chứng nhận tiêm phòng.

Met Gala chỉ dành cho khách mời, là hoạt động gây quỹ Bảo tàng Nghệ thuật Metropolitan của New York , đánh dấu sự khai mạc của triển lãm thời trang hằng năm của Trung tâm trang phục Anna Wintour, năm nay có chủ đề: In America: A Lexicon of Fashion (giới thiệu làn sóng mới trong giới thiết kế Mỹ). Phần thứ hai của lễ hội Met Gala tập trung vào khía cạnh xã hội, cách thời trang thể hiện sự đa dạng về văn hóa , chủng tộc trong một nước Mỹ đa sắc tộc.