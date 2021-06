Jennifer Lopez chuyển nhà từ Miami về Los Angeles để gần Ben Affleck

Nữ diễn viên kiêm ca sĩ Jennifer Lopez sẽ chuyển nhà trở lại Los Angeles sau khi dành thời gian vài năm qua ở Miami, nơi hôn phu cũ Alex Rodriguez và chồng cũ Marc Anthony đang sinh sống.

Jennifer Lopez và Marc Anthony vẫn có một mối quan hệ thân thiện kể từ khi họ chia tay vào năm 2014. Cả hai có cặp song sinh 13 tuổi Max và Emme. Lopez chia tay cựu cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez vào tháng 4.2021. Cặp sao đính hôn ở Bahamas tháng 3.2019 sau khi hẹn hò được hai năm.

Cặp đôi đang tận hưởng thời gian bên nhau ẢNH: PEOPLE

Động thái dời nhà của chủ nhân ca khúc We Are One chắc chắn làm mối quan hệ đang nhen nhóm trở lại của cô với Ben Affleck trở nên dễ dàng hơn vì nam diễn viên sống ở Los Angeles, bang California gần ba đứa con mà anh có chung với vợ cũ Jennifer Garner.

Trước đó, Ben Affleck (49 tuổi) và Jennifer Lopez (52 tuổi) đã “thảo luận về kế hoạch nghỉ hè”, một nguồn tin tiết lộ và nói thêm rằng họ “muốn dành nhiều thời gian bên nhau nhất có thể”.

Nguồn tin cho biết Jennifer Lopez “vô cùng hạnh phúc” trong mối tình lãng mạn được nhen nhóm lại của cô với Ben Affleck. Cả hai đều tỏ ra rất thoải mái với mối quan hệ của mình.

Tin đồn về chuyện tình cảm của J.Lo và Affleck lần đầu tiên bùng phát vào cuối tháng 4 năm nay khi cả hai xuất hiện bên ngoài ngôi nhà ở Los Angeles sau khi nữ ca sĩ chia tay Rodriguez. Cả hai sau đó tận hưởng một kỳ nghỉ ở Montana, nơi họ cùng chụp ảnh đang lái xe bên nhau vào tháng 5.

Việc chuyển nhà sắp tới của Jennifer Lopez cũng diễn ra sau thỏa thuận hoàn toàn mới của cô với Netflix, được công bố vào 10.6. Thỏa thuận đầu tiên kéo dài nhiều năm với “gã khổng lồ phát trực tuyến” cho thấy J.Lo và công ty sản xuất của cô (Nuyorican Productions) cùng đối tác sản xuất Elaine Goldsmith-Thomas đang phát triển nhiều dự án phim truyện, phim truyền hình.

Jennifer Lopez và Ben Affleck “phải lòng nhau” sau khi đóng phim Gigli ẢNH: IMDB

Ben Affleck và Jennifer Lopez quen nhau trên phim trường Gigli hồi tháng 2.2002. Lúc đó, Jennifer Lopez đang là vợ của Cris Judd. Ben Affleck nhiều lần bày tỏ sự mến mộ nữ ca sĩ nhưng khẳng định mối quan hệ chỉ dừng ở mức bạn bè. Nửa năm sau, các paparazzi (thợ săn ảnh) chụp được khoảnh khắc cặp sao ôm hôn nhau trong tiệc sinh nhật lần thừ 33 của J.Lo. Hai ngày sau đó, Jennifer Lopez đâm đơn ly dị và bắt đầu hẹn hò Ben Affleck.

Mới tình của cặp sao gây chú ý bậc nhất Hollywood đầu thập niên 2000, được công chúng đặt biệt danh Bennifer. Cuối năm 2002, Ben Affleck cầu hôn và được chấp thuận. Tuy nhiên, mối quan hệ dần trục trặc khi cả hai cảm thấy mệt mỏi vì chuyện tình cảm bị giới truyền thông soi mói quá nhiều. Bốn ngày trước lễ cưới, họ tuyên bố hoãn với lý do "bị truyền thông chú ý quá mức". Tháng 2.2004, Jennifer Lopez và Ben Affleck tuyên bố chia tay và hủy đám cưới.