Jennifer Lopez: Cuồng nhiệt với đời và với cả... tình yêu

Ở Tuần lễ thời trang Milan (Ý) giữa tháng 9 vừa qua, dù là dân ngoại đạo của sàn catwalk, nhưng sự xuất hiện của nữ ca sĩ tuổi ngũ tuần trong show Versace vẫn cứ thu hút giới truyền thông và người hâm mộ. Thần thái sang chảnh, dáng người săn chắc, Jennifer Lopez chứng tỏ mình là người đẹp luôn làm chủ mọi sự trong đời.

Cuồng nhiệt với đời và với cả... tình yêu Chỉ giản dị trong chiếc vest màu xanh da trời để quay vài shoot hình quảng bá cho chương trình truyền hình Shades of Blue do mình sản xuất, Lopez vẫn khuấy đảo đám đông những người tò mò, như không khí cô đã thổi bùng cách đây ngót nghét hai thập niên. Lopez hoàn toàn không cảm thấy dao động trước sự hiện diện của những người lạ trên trường quay. Tất nhiên, không thể thiếu đám đông paparazzi cố hữu. Trong suốt sự nghiệp giải trí, Lopez đã quá quen "vật lộn" với các tay săn ảnh, lạnh lùng trước rừng ánh mắt vừa khâm phục vừa soi mói của công chúng. Cô cứ dồn hết sức mình cho công việc đang làm, chẳng hề lung lay trước những lời xưng tụng đưa lên tận mây xanh dành cho một diva, hay lời gièm xiểm dìm một phụ nữ đẹp vì ganh tị. Bởi sẵn bên mình, Jennifer đã thủ đủ hai thứ vũ khí, sự kiên định và khiếu hài hước. Áp lực công chúng trong giới showbiz không hề nhỏ. Ngay cả với một phụ nữ thần kinh thép như Lopez mà có lúc cũng phải ngán ngẩm than thầm: “Ngay từ đầu trong sự nghiệp, tôi cảm thấy như bị mọi người muốn tóm lấy, cố nhét vào một cái hộp. Sức mạnh vô hình của đám đông cứ ép bạn phải đóng những vai này, làm các việc kia. Có vẻ như bạn hết đường thoát ngoài phải nhắm mắt hành động. Có khi nó cản bạn không thể hát và diễn cùng một lúc dù có đúng sở trường. Tôi cảm thấy hơi thở của sức ép ấy nóng sát gáy nhưng vẫn cố cựa quậy, chí ít là cố gắng, kiên trì cố gắng”.

Thần thái tự tin, Jennifer Lopez luôn nổi bật dù tuổi đã ngũ tuần Ảnh: Reuters

Quyết tâm của người đàn bà đẹp châu Mỹ La Tinh cuối cùng đã được đền đáp. Ngày nay, Jennifer Lopez, bà mẹ của cặp song sinh 10 tuổi Max và Emme với anh chồng cũ Marc Anthony đang tự quản trị một đế chế gồm âm nhạc, truyền hình, phim ảnh, sự kiện giải trí và nghệ thuật. Kể từ khi bắt đầu sự nghiệp vào đầu thập niên 90, Lopez đã phát hành 8 album phòng thu, xuất hiện trong 30 bộ phim, làm giám khảo American Idol suốt năm mùa và viết một cuốn sách best seller được New York Times phát hành. Chương trình ca nhạc All I Have ngự trị 3 năm ở Las Vegas thu về hơn 100 triệu đô la Mỹ, công ty làm đẹp của cô đã tung ra đến 29 loại nước hoa. Jennifer Lopez tự hào là mình đã có thể sống sót cả trong lĩnh vực kinh doanh chứ không chỉ trong nghiệp diễn. Cô không sợ khen chê của đám đông, mà chỉ e dè với chính tiếng nói cất lên từ sâu thẳm con người mình, có thể đó là lời tự mãn quá đà hay là một lời than thở tiêu cực.

Bước vào tuổi 50, quay cuồng với một công ty sản xuất, một chương trình truyền hình, một doanh nghiệp làm đẹp, một mối tình lãng mạn lệch tuổi và nhất là những khó khăn vây bủa của thiên chức làm mẹ, Lopez vẫn thấy cuộc sống bận rộn của mình tràn trề phấn khích. Những dự án mới luôn đổ tràn adrenalin vào tâm hồn Lopez với khát khao sáng tạo, hát, nhảy, diễn xuất, làm phim, viết sách và chỉ đạo điều hành. Thế nhưng, thứ thực sự giúp Jennifer Lopez cứ rướn lên được đỉnh cao mới lại là một động lực rất đàn bà: tình yêu cuồng nhiệt. Mối tình lãng mạn với cầu thủ bóng chày Alex Rodriguez, cựu thành viên của đội New York Yankee, đã như đóa hoa chính thức nở bừng từ sau lễ đính hôn.

Đánh giá về cuộc tình với vị hôn phu kém tuổi này, Lopez cho rằng khi con tim đã rung động được trước “người đàn ông trong mơ” cũng là lúc mỗi phụ nữ tìm được con người thật của họ. Bởi theo cô, chỉ đến khi ta học được cách yêu chính mình, ta mới có thể hoàn toàn yêu người khác một cách thuần khiết và chân thực. Với Lopez, dù rất kín tiếng về tình trạng của mối quan hệ luyến ái này, nhưng qua những gì xuất hiện trên trang cá nhân, cộng đồng mạng đều hiểu người phụ nữ này đang vô cùng hạnh phúc, với hai đứa con và một người bạn trai tuyệt vời.

Làm mẹ là được dấn bước tiến lên

Với quá trình trưởng thành tính cách suốt các thập niên qua, Lopez nhìn thiên chức làm mẹ với con mắt của người đã biết làm chủ cuộc đời. Cô chia sẻ: “Một khi đã có con, tôi nhận ra rằng mình phải trở nên tốt hơn, làm tốt hơn, không chỉ cho con cái mà cho cả bản thân. Được chịu trách nhiệm về một sinh linh khác khiến bạn phải dấn bước tiến lên. Ta chẳng thể chăm sóc bất cứ ai nếu không biết chăm sóc chính mình? Làm sao tôi có thể dạy dỗ con cái trở thành những đứa trẻ chăm chỉ nếu tôi không làm việc chăm chỉ”.

Để chuẩn bị phần nhạc nền cho trường đoạn serie truyền hình của công ty, Lopez đã thu âm một bài hát mới và phấn khích hướng dẫn cô con gái Emme diễn xuất trong video. Con bé đứng trước một cơn bão tưởng tượng, nỗ lực chiến đấu với gió tạt mưa sa để tiến về phía trước. Cô lý giải, Emme là hình ảnh của một cô gái bé bỏng có sẵn trong mỗi chúng ta. Giây phút được sinh ra là một người phụ nữ, xem như ta đã nhập cuộc một trận chiến khó khăn. Mẹ con cùng nhau chia sẻ nghiệp diễn là trải nghiệm đẹp nhất trên phim trường mà Lopez từng có trong đời. Cô không biết con gái có đi theo bước chân của mẹ không, nhưng vẫn tin chắc chắn vào sự tác động nào đó của gien di truyền.