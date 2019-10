Jennifer Lopez gần như khỏa thân trong ảnh ‘nhá hàng’ single mới

Sau khoảng thời gian chuyên tâm vào phim ảnh, nữ ca sĩ sinh năm 1969 trở lại đường đua âm nhạc với đĩa đơn Baila Conmigo. Trong teaser vừa được hé lộ trên Instagram cá nhân, giọng ca Let's Get Loud xuất hiện với hình ảnh nóng bỏng hết nấc khi diện bộ cánh bằng dây mỏng manh để lộ cơ thể khỏe khoắn, gợi cảm và thần thái cuốn hút, mê hoặc trước ống kính.

Diện mạo của Jennifer Lopez nhanh chóng “thiêu đốt” mạng xã hội và thu hút lượng lớn tương tác từ cư dân mạng. Sau gần 24 giờ đăng tải, bài viết đã nhận về hơn 5,2 triệu lượt thích cùng với đó là gần 12.000 bình luận. Đa phần mọi người đều khen ngợi hình ảnh táo bạo của bà mẹ hai con trong lần tái xuất. Ở tuổi 50, nữ ca sĩ vẫn khiến người khác trầm trồ trước nhan sắc xinh đẹp, quyến rũ cùng thân hình gợi cảm, khỏe khoắn bất chấp thời gian. Bên cạnh những lời có cánh dành cho Jlo, nhiều khán giả cũng bày tỏ sự phấn khích đối với đĩa đơn mới “nhá hàng” của ngôi sao người Mỹ và khen ngợi Baila Conmigo có giai điệu bắt tai, dễ nghiện.

Dù đã bước sáng tuổi ngũ tuần, Jennifer Lopez vẫn sở hữu nhan sắc mặn mà, quyến rũ. Vóc dáng hoàn hảo giúp nữ ca sĩ thêm tự tin diện những trang phục táo bạo ẢNH: INSTAGRAM NV

Thời gian gần đây, Jennifer Lopez liên tục xuất hiện với hình ảnh quyến rũ, bốc lửa từ phim cho đến ngoài đời. Nữ ca sĩ vừa tái xuất màn ảnh rộng với vai diễn vũ nữ thoát y gợi tình, khiêu khích trong phim điện ảnh Hustlers. Tác phẩm của đạo diễn Lorene Scafaria cũng như màn thể hiện của Jlo nhận được nhiều lời khen ngợi có cánh từ giới chuyên môn. Thậm chí, nhiều ý kiến cho rằng Jennifer Lopez hoàn toàn có thể trở thành ứng cử viên sáng giá của tượng vàng Oscar 2020. Phim cũng vừa ra hồi giữa tháng 9 và trở thành một trong những tác phẩm ăn khách nhất phòng vé Bắc Mỹ trong những tuần qua với tổng doanh thu ước tính 112,3 triệu USD trong khi ngân sách bỏ ra chỉ 20 triệu USD.

Bên cạnh những khoảnh khắc đầy khiêu gợi, diễn xuất của Jennifer Lopez trong phim mới được khen ngày càng tiến bộ ẢNH: STX FILMS

Sau Hustlers, Jennifer Lopez tiếp tục bận rộn với các dự án mới. Bà mẹ hai con đang tất bật trên trường quay bộ phim Marry Me cùng với Owen Wilson và Sarah Silverman, dự kiến phát hành vào năm 2020. Cũng vì lịch trình bận rộn, chủ nhân hit On the floor và hôn phu kém tuổi phải tạm gác kế hoạch tổ chức đám cưới sang một bên.