Jennifer Lopez tái hợp Owen Wilson trong phim điện ảnh 'Marry Me'

Cũng theo thông tin từ Variety hôm 15.9, Adam Sandler và Drew Barrymore đã tái hợp để thực hiện bộ phim 50 First Dates phiên bản năm 2020. Cụ thể, trong video mới được phát hành trên kênh The Drew Barrymore Show, Adam Sandler đã xuất hiện để giúp Drew Barrymore tạo ra phần khởi động lại của bộ phim 50 First Dates, lấy bối cảnh vào năm 2020. Video cho thấy nhân vật Lucy của Barrymore thức dậy và theo dõi đoạn băng quay cảnh Henry (Adam Sandler) gửi lời yêu thương đến mình. Cô dường như rất vui vẻ chấp nhận tình trạng căn bệnh, thậm chí còn tỏ ra hào hứng. 50 First Dates ra mắt năm 2004. Tác phẩm thu về 198 triệu USD trên toàn thế giới vào thời điểm phát hành. Phim có nội dung xoay quanh chàng bác sĩ thú y Henry Roth và cô giáo viên dạy vẽ Lucy Whitmore mắc chứng bệnh kỳ lạ. Cô không nhớ bất cứ chuyện gì xảy ra vào ngày hôm qua sau khi tỉnh dậy. Không từ bỏ tình yêu của mình, Henry tìm cách làm quen với Lucy mỗi ngày như lần gặp gỡ đầu tiên.