Jennifer Lopez và bạn trai kém tuổi chi 15,3 triệu USD mua nhà sống chung

Theo tờ The Wall Street Journal, giọng ca gốc Latin và người yêu đã trả 15,316 triệu USD cho căn hộ gần 3.000 m2 ở trung tâm thành phố New York (Mỹ). Tờ báo cũng cho biết hợp đồng thỏa thuận đã hoàn tất vào cuối tháng 2 vừa rồi.



Tòa nhà nơi chủ nhân bản hit Papa ở bao gồm một hồ bơi dài hơn 20m, có nhà hàng, rạp phim và trung tâm thể dục riêng cho cư dân. Căn hộ của Jennifer Lopez có 3 phòng ngủ và 4 phòng tắm, nội thất xa hoa, có thể nhìn thấy toàn cảnh công viên trung tâm và đường chân trời của cả thành phố New York.

Một nguồn tin của tờ New York Daily News cho biết Jennifer và bạn trai cùng chuẩn bị đồ nội thất cho căn nhà. Theo Forbes, tài sản của Jennifer Lopez lên đến 360 triệu USD, và riêng năm ngoái cô đã thu vào hơn 38 triệu USD. Còn bạn trai của nữ ca sĩ, sau khi dừng chơi bóng chày vào năm 2017, tài sản của Alex được ước tính ở khoảng 480 triệu USD.

ẢNH: REUTERS Nữ ca sĩ 47 tuổi và cựu cầu thủ bóng chày nổi tiếng Alex Rodriguez, 41 tuổi bắt đầu hẹn hò vào đầu tháng 3.2017

Hẹn hò vào đầu năm ngoái, chuyện tình của cặp đôi nhận được lời chúc phúc của gia đình hai bên. Mẹ và em gái Jennifer cho rằng siêu sao bóng chày của câu lạc bộ New York Yankees là người đàn ông rất có duyên và đối xử tốt với nữ ca sĩ.

Jennifer Lopez từng trải qua ba cuộc hôn nhân đổ vỡ. Sau khi ly hôn người chồng thứ ba là ca sĩ Marc Anthony, cô hẹn hò nhiều chàng trai kém tuổi. Trong đó, mối tình lâu nhất là với vũ công 28 tuổi Casper Smart trong hơn 4 năm và gần đây nhất là chuyện tình chớp nhoáng với rapper da màu Drake.

Còn phía Alex Rodriguez, anh ly dị vợ vào năm 2008 sau 6 năm chung sống. Anh từng hẹn hò các bóng hồng nổi tiếng ở Hollywood là Madonna, Kate Hudson và Cameron Diaz.

Nữ nghệ sĩ của The Jenny From The Block là mẹ của cặp sinh đôi 10 tuổi Emme và Max, con của cô cùng chồng trước Marc Anthony. Cựu cầu thủ Alex cũng có hai người con gái trong cuộc hôn nhân trước đó của anh cùng Cynthia Scurtis.