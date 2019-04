Jennifer Phạm ngồi xe máy tâm sự chuyện con cái với Ngọc Diễm

Cặp đôi gặp nhau tại chợ Bến Thành, sau đó lái xe di chuyển đến một nhà hàng tại quận Tân Bình, TP.HCM. Buổi ghi hình vào đúng thời điểm kẹt xe, hai người đẹp "ngụp lặn" giữa đường sá đông đúc.

Tai cuộc gặp, Ngọc Diễm và Jennifer Phạm đều quan tâm chuyện học tập của con. Nếu Chiko đang theo học tại trường quốc tế Mỹ, thì bé Bảo Nam gần đây về Việt Nam sinh sống và theo học tại một trường Singapore với học phí khá cao. Jennifer Phạm tâm sự cùng Ngọc Diễm cô bị một số bạn bè cho rằng "đi ngược xu thế xã hội" khi hiện tại đa phần phụ huynh mong muốn con có cơ hội học ở nước ngoài. Bà mẹ ba con cho rằng cô đưa Bảo Nam về nước để gần gũi mẹ, các em và gia đình hơn. Ngọc Diễm đánh giá cao quyết định này của Hoa hậu châu Á tại Mỹ 2006.

Ảnh: BTC Ngọc Diễm gợi cảm trong chiếc áo trễ vai

Jennifer Phạm tiết lộ với Ngọc Diễm, để thuyết phục con về Việt Nam, cô phải chủ động chuyện bếp núc mỗi sáng do Bảo Nam là cậu bé khá kén ăn và chỉ thích những món do chính tay mẹ nấu. Từ đó, hai người đẹp tiếp tục bàn tán rôm rả chuyện dinh dưỡng cho con. Về dinh dưỡng, bộ đôi hoa hậu thống nhất việc lựa chọn thực phẩm sạch, an toàn.

Vợ cũ Quang Dũng bày tỏ sự ngưỡng mộ Ngọc Diễm vì đảm nhận nhiều vai trò khác nhau như MC, điều hành doanh nghiệp song vẫn chăm sóc con tốt. Riêng bản thân Jennifer lo ngại việc kinh doanh bận rộn sẽ khó chu toàn tổ ấm khi mình làm mẹ của ba con nhỏ. Về điều này, Ngọc Diễm bày tỏ thành tựu lớn nhất của người phụ nữ là có những đứa con khỏe mạnh, ngoan ngoãn và được dạy dỗ nên người.

Ảnh: BTC Hoa hậu Jennifer Phạm trẻ trung, thanh lịch khi dẵn dắt chương trình Tại buổi trò chuyện, Jennifer Phạm và Ngọc Diễm cũng đề cập đến chuyện sắc đẹp. Từng trải qua sinh nở, cả hai thấu hiểu nỗi khổ của phụ nữ khi mang thai và sau khi sinh. Bản thân Jennifer Phạm buồn lòng khi nhận thấy mình tăng cân sau sinh và khó lấy lại vóc dáng thời son rỗi: "Bạn bè bảo khi có con, phụ nữ nhìn phúc hậu. Mình lấy đó là sự động viên dù thích gương mặt V-line". Trước chia sẻ của đàn chị, Ngọc Diễm thẳng thắn thừa nhận mình không thích phụ nữ mặt nhọn, V-line vì kém tự nhiên.

Người đẹp cho rằng nét rạng rỡ, phúc hậu trên gương mặt mới quyết định phụ nữ thu hút người đối diện hay không. Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2008 thừa nhận cô chưa hài lòng về mình vì gần đây giảm ký do áp lực công việc. Cả hai người đẹp cùng bàn bạc và rút ra rằng ngoài thể thao, ăn uống khoa học thì tinh thần thoải mái là cách giúp nữ giới trẻ lâu. Giá trị của người phữ không chỉ bề ngoài, mà những đóng góp xã hội, cách sống tích cực là chìa khóa để cuộc sống hạnh phúc.