Jesse Peterson và cuộc phiêu lưu cùng tiếng cười

Jesse Peterson, một anh chàng lãng tử Canada, đã sử dụng hiệu quả “vũ khí tiếng cười” đó trong cả tập sách Jesse Cười và cuộc phiêu lưu hài hước, để mang đến cho độc giả những tiếng cười ở nhiều cung bậc khác nhau: lúc vui nhộn ngớ ngẩn, khi châm biếm đả kích, lúc khác lại như nụ cười đồng cảm…

Lối cười của Jesse thường bắt đầu từ những quan sát tinh tế và cách “nghĩ ngược” độc đáo, đều gợi nên các ý tưởng sâu sắc phía sau các câu chuyện tưởng như tưng tửng trêu ngươi. Như cuộc xâm lăng của người ngoài hành tinh, facebook điều khiển con người, những con mèo chảnh chọe và tinh ranh sẽ quyết định ngôi nhà mà chúng muốn ở cùng, hình ảnh các cô gái xinh đẹp selfie mọi lúc mọi nơi, gã độc thân lập dị vừa thích vừa sợ cuộc sống dưới con mắt giám sát của hàng xóm láng giềng, các ngày lễ hội chỉ được bày ra để móc hết túi tiền người dân, những chàng và nàng vào phòng gym chỉ để chụp hình khoe cơ thể… Đặc biệt, Jesse viết những mẩu chuyện hài hước đó hoàn toàn bằng tiếng Việt, một thứ tiếng Việt duyên dáng và khá lôi cuốn, sẽ còn làm bạn đọc ngẫm nghĩ và bật cười sau khi gấp sách lại.

Jesse không phải là người xa lạ với bạn đọc Thanh Niên. Anh học đại học tại Canada, từng đi lính tại chiến trường Afghanistan, rong ruổi qua nhiều nước, dạy học tại Nhật Bản trước khi đến Việt Nam vào năm 2009 và sống, làm việc tại nhiều tỉnh thành từ Bắc đến Nam. Hiện nay, anh viết cho nhiều tờ báo khác nhau, làm MC cho kênh truyền hình, yêu thích thiền định, mê phượt...

Có lẽ, không đến nỗi dằn vặt như Charlie Chaplin - Để thật sự cười, anh phải lấy được nỗi đau của mình ra và chơi với nó (To truly laugh, you must be able to take your pain, and play with it! ) - nhưng nhiều nụ cười của Jesse phảng phất một nỗi tự sự, và đó chính là cái đọng lại lâu nhất sau mỗi câu chuyện. Tết rất vui với mọi nhà, nhưng có lẽ sẽ vui hơn nếu mọi người đừng ăn Tết quá lãng phí. Một ly rượu để kết giao bạn bè, nhưng nhiều ly có thể sẽ là thảm họa. Sống chia sẻ và yêu thương nhau một chút có hay hơn là bo bo giữ cho riêng mình không? Ta mong chờ gì ở một cuộc hôn nhân?... Jesse cũng hay lấy mình ra làm nhân vật trung tâm để tự trào, một nụ cười hóm hỉnh rất Việt Nam, cho thấy anh đã yêu quý đất nước này như thế nào.

Nhân gian vẫn nói, có ba cách để tự làm giàu cho mình, đó là Mỉm cười, Cho đi và Tha thứ. Jesse vẫn tự nhận mình là một gã Tây nghèo, nhưng bằng cách quan sát và mỉm cười với cuộc sống, mở các lớp Anh văn từ thiện và đặt quá khứ cùng mọi huy hoàng lẫn cay đắng lại phía sau, anh đã thực sự là một người giàu có và hạnh phúc với cuộc sống không gò bó lệ thuộc, dám và chỉ làm những gì mà trái tim mình thực sự đồng cảm - như cuộc phiêu lưu hài hước cùng những tiếng cười.