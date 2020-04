Jimin (BTS) và Bong Joon Ho tham gia 'The Masked Singer' mùa 3?

Ban giám khảo The Masked Singer (tạm dịch: Ca sĩ giấu mặt) phiên bản Mỹ mới đây đã làm video chúc mừng chương trình gốc The King of Mask Singer của Đài MBC nhân kỷ niệm 5 năm lên sóng, đồng thời ngỏ ý muốn mời Jimin (BTS) và "quái kiệt" điện ảnh Hàn Quốc tham gia chương trình, theo tin từ Soompi và Allkpop ngày 4.4. The Masked Singer phiên bản Mỹ là nơi những người nổi tiếng đeo mặt nạ hát để che giấu danh tính.

Trong đoạn video, danh hài người Mỹ gốc Hàn Ken Jeong chia sẻ rằng nếu có thể mời một người nổi tiếng Hàn Quốc tham gia The Masked Singer thì anh muốn chọn đạo diễn Bong Joon Ho của Parasite (tựa Việt: Ký sinh trùng). Trong khi đó, Nicole Scherzinger - trưởng nhóm nhạc The Pussycat Dolls nói: “Nếu có thể mời một người nổi tiếng Hàn Quốc tới The Masked Singer, đó phải là Jimin của BTS. Ước gì tôi có thể nói điều đó bằng tiếng Hàn Quốc”.

Đây không phải lần đầu Jimin được kỳ vọng sẽ xuất hiện tại The Masked Singer. Năm ngoái, trang Stylecaster từng đưa Jimin vào danh sách 10 người nổi tiếng nên được mời tới chương trình. Trong danh sách, Jimin là ca sĩ Hàn Quốc duy nhất bên cạnh các tên tuổi như: John Travolta, Ashley Tisdale, Jamie Lynn Spears, Bradley Cooper...

Người dẫn chương trình Nick Cannon (giữa) và ban giám khảo The Masked Singer phiên bản Mỹ mùa 3 (phát sóng từ 2.2) gồm Ken Jeong, Nicole Scherzinger, Jenny McCarthy, Robin Thicke (từ trái qua) Ảnh: FOX

Chương trình The Masked Singer phiên bản Mỹ phát sóng lần đầu tiên vào ngày 2.1.2019 trên Đài FOX dưới sự dẫn dắt của Nick Cannon. BTS từng quảng bá cho chương trình phiên bản Mỹ này vào mùa 1 thông qua trang Twitter và kênh YouTube của nhóm. Khi đó, ê-kíp làm chương trình đã gửi lời cảm ơn đến BTS. “Khi ra mắt The Masked Singer mùa 1, nhờ nhóm nhạc BTS quảng bá thông qua Twitter và YouTube nên chương trình đã nhận được sự quan tâm, được nhiều người yêu thích. Một lần nữa chúng tôi xin cảm ơn BTS vì việc làm này”, nhà sản xuất chương trình The Masked Singer cho biết.