J.K. Rowling phát hành tiểu thuyết mới dành cho trẻ em

J.K. Rowling nhấn mạnh rằng The Ickabog là một tiểu thuyết độc lập, không phải là phần hậu truyện của Harry Potter. "Tôi có ý tưởng cho The Ickabog từ rất lâu và đã đọc từng chương cho hai đứa con nhỏ mỗi tối. Tuy nhiên, khi đến lúc xuất bản, tôi lại quyết định cho ra mắt hai đầu sách dành cho người lớn khác và gác lại dự án The Ickabog . Sau đó cách ly xã hội diễn ra và tôi đọc, viết lại The Ickaborg thêm một lần nữa. Hai đứa con tôi bảo mẹ nên cho ra mắt những chương mà chúng thích".