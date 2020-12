John le Carré, tác giả điệp báo kinh điển qua đời ở tuổi 89

Không chỉ xuất hiện trên văn đàn như là một cây bút viết truyện trinh thám cừ khôi, tác giả quá cố John le Carré từng là một nhà hoạt động trong lĩnh vực chính trị. Thập niên 1950 và 1960, ông hoạt động trong các tổ chức của Vương quốc Anh như MI5 (Cơ quan tình báo, đảm bảo an ninh và phản gián), MI6 (Cục tình báo mật). Thế nhưng sau đó không lâu, ông đã nghỉ hoạt động chính trị để tập trung toàn lực cho việc viết lách. Các báo Anh ngữ gọi quyển The Spy Who Came In From the Cold ra đời sau khi ông lui khỏi các cơ quan tình báo 3 năm là tác phẩm tiêu biểu trong sự nghiệp của tác giả.