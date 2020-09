Johnny Depp hoãn phiên tòa 50 triệu USD vì bận đóng 'Fantastic Beasts 3'

Tài tử Johnny Depp và vợ cũ Amber Heard tiếp tục lao vào cuộc chiến pháp lý khác , lần này liên quan đến vụ minh tinh phim Aquaman hồi năm 2018 có tiết lộ trên tờ Washington Post những thông tin phỉ báng nhắm tới nam nghệ sĩ. Nam diễn viên phim Cướp biển vùng Caribbean đã bỏ ra 50 triệu USD để theo đuổi vụ kiện này hồi năm 2019, dự kiến sẽ diễn ra ở bang Virginia (Mỹ) trong khoảng thời gian từ ngày 11.1 đến 28.1.2021. Thế nhưng J ohnny Depp đã phải xin tòa hoãn vụ xử vì dự án mà nam tài tử tham gia là Fantastic Beasts and Where to Find Them 3 (gọi tắt là Fantastic Beasts 3) rục rịch khởi quay trở lại.