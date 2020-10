Joshua Tree của U2 là album hay nhất thập niên 1980

Theo đó, album Joshua Tree (phát hành năm 1987) của U2 - ban nhạc rock Ireland (ảnh) - đã được thính giả bình chọn vào vị trí cao nhất.

Đứng thứ 2 và thứ 3 lần lượt là album Brothers In Arms và The Stone Roses của 2 ban nhạc rock Anh Dire Straits và The Stone Roses. Album Thriller của vua nhạc pop Mỹ Michael Jackson đứng thứ 4, còn Appetite For Destruction của ban nhạc rock Mỹ Guns N' Roses xếp thứ 5.