Julia Robert đau buồn khi đạo diễn phim ‘Notting Hill’ qua đời

Julia Roberts tưởng nhớ đạo diễn Roger Michell, người đã chỉ đạo cô và Hugh Grant diễn xuất trong phim Notting Hill năm 1999. Trong bộ phim này, cô đóng vai nữ diễn viên nổi tiếng Anna Scott phải lòng chủ hiệu sách William Thacker do Hugh Grant thể hiện.

Gia đình Roger Michell cho biết ông qua đời ở tuổi 65 trong một tuyên bố do Variety đăng tải. Julia Roberts đã gửi lời chia buồn đến gia đình của nhà làm phim, chia sẻ những suy nghĩ và mô tả ông là "một người đàn ông tốt bụng và dịu dàng". Nữ minh tinh 53 tuổi bày tỏ: "Anh luôn nở một nụ cười ngọt ngào trên khuôn mặt. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có cơ hội tuyệt vời để làm việc cùng anh".

Nữ diễn viên cũng gửi lời chia buồn đến các con của Roger Michell, những người mà cô gọi là "ánh sáng thực sự của cuộc đời anh ấy".

Sony Pictures Classics cũng chia sẻ một tuyên bố tôn vinh đạo diễn: "Chúng tôi rất đau buồn và sốc trước thông tin về sự ra đi của người bạn thân thiết Roger Michell. Chúng tôi vừa gặp anh ấy vài tuần trước ở Telluride (bang Colorado, Mỹ) tôn vinh phim The Duke anh đạo diễn. Roger là nhà làm phim đẳng cấp thế giới , một trong những người giỏi nhất và cũng là một trong những người đáng yêu, ấm áp nhất. Chúng tôi đã công tác từ năm 1995 khi chúng tôi đưa anh và bộ phim đầu tiên của anh là Persuasion đến Telluride. Trái tim của chúng tôi hướng về Roger, gia đình và bạn bè, những người đang trải qua nỗi buồn sâu sắc".

The Duke là bộ phim sau cùng Roger Michell chỉ đạo ẢNH: PEOPLE

Năm 2010, Roger Michell đạo diễn Morning Glory với sự tham gia của Harrison Ford, Diane Keaton và Rachel McAdams; sau đó là Hyde Park on Hudson (2012), My Cousin Rachel (2017), Nothing Like a Dame (2018)…

Roger Michell sinh ngày 5.6.1956 tại Nam Phi, nơi cha từng là một nhà ngoại giao người Anh. Ông lớn lên ở Anh, theo học tại Đại học Cambridge, sau đó trở thành trợ lý đạo diễn tại Nhà hát Royal Court. Tại đây, ông làm việc cùng đạo diễn Danny Boyle trước khi trở thành giám đốc thường trú của Công ty Royal Shakespeare.

Julia Robert, Roger Michell và Hugh Grant (từ trái sang) khi quay phim Notting Hill ẢNH: PEOPLE

Năm 1995, Roger Michell đạo diễn bộ phim truyền hình BBC chuyển thể từ phim Persuasion của Jane Austen đoạt giải BAFTA cho phim truyền hình hay nhất. Tác phẩm của ông đã thu hút sự chú ý của Richard Curtis, người đã yêu cầu ông chỉ đạo Notting Hill do Curtis viết kịch bản. Sau thành công của Notting Hill, Roger Michell tiếp tục đạo diễn phim Changing Lanes có Ben Affleck và Samuel L. Jackson tham gia ra rạp năm 2002. Bộ phim cuối cùng trong sự nghiệp của Roger Michell là The Duke (2020) có Jim Broadbent và Helen Mirren đóng chính.

Nhà làm phim Roger Michell có 4 con: Harry, Rosanna, Maggie, Nancy qua 2 cuộc hôn nhân với nữ diễn viên Kate Buffery và Anna Maxwell Martin.

Roger Michell đạo diễn Notting Hill với diễn xuất của Julia Roberts và Hugh Grant ra rạp năm 1999, trở thành một trong những bộ phim Anh có doanh thu cao nhất mọi thời đại với 364 triệu USD tiền vé, trong khi kinh phí sản xuất chỉ 42 triệu USD.