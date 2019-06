Justin Bieber mua nhẫn cưới cho vợ trị giá hơn 2.000 USD

Trước đó, cặp đôi gây sốc khi tuyên bố sẽ “về cùng một nhà”, tuy nhiên, điều kỳ lạ họ không hề đeo nhẫn cặp. Chia sẻ với tờ Hollywood Life, một nguồn tin thân cận cho biết nam ca sĩ Justin Bieber không thích trang sức vì cảm thấy phiền toái khi đeo nó mọi lúc.

Tuy nhiên, sau thời gian chung sống, giọng ca hit What do you mean đã cùng vợ đi sắm nhẫn cưới. Nguồn tin này cũng cho biết Justin Bieber muốn gửi đến công chúng một thông điệp cũng như lời cam kết bền chặt trong cuộc hôn nhân với người mẫu Hailey Baldwin.

Trong khi đó, chân dài 22 tuổi, tỏ ra rất vui mừng khi đeo một chiếc nhẫn khác trên ngón tay. Trước đó, cô đã đeo một chiếc nhẫn đính hôn kim cương hình bầu dục kể từ khi nam ca sĩ thần tượng cầu hôn vào tháng 7.2018. Hiện tại, cô rất vui mừng khi có thêm một “thành viên mới” trong bộ sưu tập của mình.

Được biết, ban đầu chủ nhân hit Baby đã chọn chiếc nhẫn cưới đính kim cương C de Cartier của hãng Cartier, được bán lẻ với giá 2.680 USD. Tuy nhiên, vợ anh quyết định chọn Love Wedding Band trị giá 2.380 USD.

Ảnh: Instagram nhân vật Bức ảnh trên trang Instagram cho thấy nam ca sĩ đã đeo nhẫn cưới

Cả hai nghệ sĩ được người hâm mộ trông thấy đeo nhẫn đôi khi chụp ảnh. Theo tờ People, ngôi sao truyền hình thực tế gây chú ý khi bị báo giới phát hiện trên tay đeo cả nhẫn cưới và nhẫn đính hôn khi rời khỏi buổi tập luyện của cô.

Cùng khoảng thời gian trên, nam ca sĩ người Mỹ cũng chia sẻ loạt ảnh lên Instagram để quảng bá cho dòng sản phẩm quần áo của mình. Trong đó, một bức ảnh cho thấy anh cúi đầu tạo dáng và để lộ chiếc nhẫn trên ngón tay.

Justin Bieber và Hailey Baldwin kết hôn lặng lẽ trong một tòa án ở thành phố New York vào tháng 9 năm ngoái. Tuy nhiên, cả hai đang ấp ủ dự định sẽ tổ chức một buổi lễ với quy mô lớn dành cho gia đình và bạn bè của hai bên trong tương lai. Một nguồn tin thân cận chia sẻ trên tờ Us Weekly cho biết vợ chồng nhà Bieber có thể thực hiện dự định trên vào tháng 9 năm nay, nhằm kỷ niệm một năm ngày cưới. Hiện tại, cặp đôi đang tập trung vào công việc cá nhân. Đặc biệt, nam ca sĩ Justin Bieber đang dành thời gian để bồi dưỡng sức khỏe và chăm chút cho sự nghiệp âm nhạc sau một thời gian dài gián đoạn.