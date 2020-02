Justin Bieber ra mắt album mới 'Changes' ôn lại quãng đời 5 năm đen tối

Sau quãng thời gian dài 5 năm không ra album mới, đúng ngày Valentine (14.2), nam ca sĩ triệu view Justin Bieber giới thiệu đến người hâm mộ album thứ 5 mang tên Changes (tạm dịch: Đổi thay). Tờ Hollywood Reporter đánh giá: "Justin Bieber đã tái xuất và lợi hại hơn xưa".

Tái xuất sau 5 năm

Tiêu đề album mang ngụ ý rằng sau rất nhiều năm "ngụp lặn" trong mớ scandal liên quan đến bệnh tật, tin đồn tình ái, quá khứ phê ma túy, phát ngôn thiếu suy nghĩ... nam ca sĩ sinh năm 1994 đã làm lại cuộc đời trong album mới nhất này. Nếu nhìn vào sự nghiệp ca hát của nam nghệ sĩ 25 tuổi, kể từ khi anh ra mắt album trước đó là Purpose (2015), hầu như đã rất lâu rồi khán thính giả chưa được thưởng thức đúng nghĩa một album trọn vẹn trong sự nghiệp cầm mic của anh, và Changes ra đời như món quà mà Justin Bieber làm thỏa lòng người hâm mộ bấy lâu.

Album Changes có 17 bài, trong đó là 16 bài sáng tác mới và 1 bài remix là Yummy (vốn thuộc đĩa đơn ra mắt ngày 3.1 năm nay). Báo Anh The Guardian có bài phân tích dài về sản phẩm âm nhạc mới nhất của chồng siêu mẫu Hailey Baldwin và đánh giá cao chất lượng của album. Được biết, trong một sự kiện âm nhạc của nữ ca sĩ Ariana Grande ở Lễ hội Nghệ thuật và Âm nhạc Thung lũng Coachella, California (Mỹ) gần một năm trước, Justin Bieber đã xuất hiện trên sân khấu và tiết lộ về album mới nhất của mình thế nhưng đến nay cộng đồng fan mới có cơ hội thưởng thức giọng hát của tác giả ca khúc Baby năm nào.

Trong phim tài liệu Justin Bieber: Seasons, nam ca sĩ 25 tuổi chia sẻ về nhiều góc khuất trong cuộc đời đi hát của mình Ảnh: Bieber Time Films

Hát để tặng vợ

Nói về album mới nhất này của nam ca sĩ gốc Canada, The Guardian cho biết Changes mang phong cách độc đáo khi phối trộn dòng nhạc R&B (dòng nhạc đại chúng vốn chủ yếu được các ca sĩ da màu hát) và hip hop sôi động. Nếu như ở bản remix Yummy, Justin Bieber kết hợp với nữ ca sĩ, nhạc sĩ Summer Walker thì ở nhiều bài khác trong album, anh kết hợp với các tên tuổi âm nhạc như nữ ca sĩ Kehlani (bài Get Me), rapper da màu Travis Scott (bài Second Emotion), Post Malone và Clever (bài Forever)...

Changes không chỉ ngụ ý về sự đổi thay trong sự nghiệp của nam ca sĩ mà còn là món quà anh dành tặng cho người vợ thân yêu của mình - người mẫu Hailey Baldwin. Kể từ khi về chung một nhà với ông xã, Hailey Bieber tuy bận rộn với sự nghiệp mẫu ảnh nhưng luôn ủng hộ con đường ca hát của chồng hết mình theo như chia sẻ mới nhất của cô trên tạp chí Elle (sẽ ra mắt số tháng 3 tới). Theo tiết lộ của Hollywood Reporter, trong Changes, có nhiều ca khúc mà giọng ca Never say never dành tặng riêng cho vợ như Intentions, That's what love is và Habitual.

Album mới nhất của Justin Bieber có những ca khúc anh dành tặng riêng vợ. Trước đó, cặp đôi xuất hiện trong MV 10.000 Hours Ảnh: YouTube

2020 sẽ là năm đầy bận rộn đối với giọng ca Believe. Sau khi phát hành album, Justin Bieber sẽ có tour diễn thứ 4 trong sự nghiệp để mang các ca khúc trong Changes đến khán giả khắp nơi trên thế giới. Tour diễn của nam nghệ sĩ sẽ kéo dài từ ngày 14.5 ở sân vận động CenturyLink Field, Seattle (Mỹ) và kết thúc vào ngày 26.9 ở sân vận động MetLife, New Jersey (Mỹ). Sẽ có tất thảy 45 buổi biểu diễn trong suốt tour. Hailey Bieber cho rằng, cô sẵn sàng xa chồng một thời gian để chắp cánh cho sự nghiệp ca hát của anh bay xa.

Bước chân vào con đường âm nhạc từ năm 2007, đến nay, Justin Bieber đã ghi dấu mình vào làng nhạc thế giới với nhiều sản phẩm chất lượng, từng đoạt nhiều giải thưởng âm nhạc danh giá như Grammy, AMA, Billboard... Trong bộ phim tài liệu gần đây nhất do anh sản xuất và đóng chính mang tên Justin Bieber: Seasons, nam ca sĩ chia sẻ anh chơi ma túy từ năm 13 tuổi, chìm đắm trong lầm lạc khi tiếng tăm đang phất lên như diều gặp gió.

Cách đây khá lâu, giọng ca What Do You Mean? chia sẻ từng xem thường phụ nữ, sống buông thả, thậm chí anh đã nhiều lần vào đồn do phá hoại tài sản công cộng. Sau khi lấy vợ, Justin Bieber chấn chỉnh lại bản thân và nhận được sự ủng hộ hết mình từ bạn đời. Trong vòng 5 năm qua, nhắc đến Justin Bieber, người ta chỉ thấy nổi cộm lên những tai tiếng lẫn hình ảnh không mấy tốt đẹp của anh khi xuất hiện nơi công cộng.