Justin Bieber tham gia sản xuất phim tài liệu về chính mình

Tác phẩm Justin Bieber: Our World do Michael D. Ratner đạo diễn - người từng chỉ đạo hai phim tài liệu về Justin Bieber chiếu trên nền tảng YouTube Originals là Justin Bieber: Seasons và Next Chapter.ác đơn vị điều hành sản xuất Justin Bieber: Our World bao gồm: Ratner OBB Pictures, Bieber Time Films, Scooter Braun Films. Đáng chú ý, Justin Bieber cũng góp mặt vào quá trình thực hiện phim tài liệu về chính mình.