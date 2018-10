Justin Bieber và Hailey Baldwin cãi nhau giữa phố

Vừa kết hôn hồi tháng 9.2018 nhưng dường Justin Bieber và nữ siêu mẫu sinh năm 1996 đã bắt đầu nảy sinh những bất đồng trong quá trình ở bên nhau. Mới đây, cặp sao lại tiếp tục bị bắt gặp đang cãi vã gay gắt khi rời một nhà hàng tại thành phố Los Angeles (Mỹ) sau khi ăn trưa cùng bố của Hailey Baldwin. Ba người đã dùng bữa trong khoảng một giờ đồng hồ và rời đi ngay sau đó. Theo nguồn tin tiết lộ với E!news, khi ra khỏi nhà, hai cha con nhà Baldwin vui vẻ đi trước trong khi Justin Bieber mang vẻ mặt cau có, lầm lũi đi phía sau.

Ảnh chụp màn hình E!news Gương mặt của giọng ca Love yourself lộ rõ vẻ cáu kỉnh, khó chịu

Trước đó, giọng ca Baby và bà xã đã có vài phút căng thẳng cuối bữa ăn. “Mọi chuyện bắt đầu khi Hailey phát hiện bánh xe của Justin hơi mềm và họ cãi nhau về điều đó. Justin dường như rất bực bội khi cả hai căng thẳng chỉ vì chuyện vặt ấy”, nguời này nói thêm. Được biết, lúc bước vào nhà hàng, cả hai vẫn cười đùa vui vẻ cùng nhau.

Sau một hồi lời qua tiếng lại, tình hình càng trở nên căng thẳng hơn khiến bố của chân dài 21 tuổi phải đích thân kéo hai nhân vật chính ra hai góc để nói chuyện. Tài tử 52 tuổi đã giảng giải mọi chuyện cho con gái và giúp cô giữ thái độ bình tĩnh, ôn hòa hơn. Nam diễn viên sau đó cũng đã có cuộc nói chuyện ngắn với Justin Bieber để dập tắt cơn giận của con rể. Kết thúc cuộc hòa giải, Stephen Baldwin đã thân mật vỗ mông nam ca sĩ gốc Canada để xua tan không khí căng thẳng giữa hai bên.

Ảnh: Splash News Trước đó, Justin Bieber từng nhiều lần giữ vẻ mặt hậm hực khi đi bên cạnh bà xã

Bữa trưa của vợ chồng Justin Bieber với bố vợ diễn ra khoảng ba tháng sau khi cặp đôi này đính hôn trong khi đi nghỉ mát ở Bahamas. Tháng 7.2018, một nguồn tin xác nhận với E!news rằng chủ nhân hit What do you mean? đã xin Stephen Baldwin tác thành cho cặp đôi trước khi nam ca sĩ cầu hôn con gái ông. Tài tử sinh năm 1966 cũng là người đầu tiên giới thiệu Justin Bieber cho con Hailey Baldwin khi họ gặp nhau trong một buổi triển lãm cách đây vài năm. Hai cha con nhà Baldwin sau đó đã tham dự buổi ra mắt bộ phim Justin Bieber: Never say never hồi 2011 và chụp hình chung với nam ca sĩ trên thảm đỏ.