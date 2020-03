Juun Đăng Dũng tung MV 'Một nửa yêu thương' quay bằng điện thoại

Nam ca sĩ trẻ Juun Đăng Dũng tiết lộ MV mới Một nửa yêu thương - sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thạch, là ca khúc ballad anh dùng chính giọng hát và cảm xúc của mình để chinh phục người nghe, đặc biệt là dành cho những trái tim chịu nhiều tổn thương vì tình yêu.

Juun Đăng Dũng cho biết MV Một nửa yêu thương được quay hoàn toàn bằng điện thoại. Có lẽ giữa thời buổi dịch bệnh, mọi việc bị ngưng trệ thì Juun Đăng Dũng đã tìm ra phương án tối ưu để tiết kiệm chi phí cho sản phẩm của mình. Ngoài MV, toàn bộ hình ảnh quảng bá cũng như hậu trường đều được chụp bằng điện thoại.

MV Sợ rằng em biết anh còn yêu em ra mắt 1 tháng đạt gần 10 triệu view, Juun Đăng Dũng rục rịch công phá tiếp với MV mới Ảnh: Starberry

Muốn hát cho những trái tim chịu nhiều thương tổn

Sau một năm vắng bóng V-pop, Juun Đăng Dũng trở lại với ca khúc ballad Sợ rằng em biết anh còn yêu em - sáng tác của hit-maker Vương Anh Tú, có sự góp mặt diễn xuất của dàn sao trẻ như Trà My - nữ chính của phim Vợ ba, Mai Chí Công - chàng hoàng tử ngày nào của The Voice Kids, người mẫu Chế Nguyễn Quỳnh Châu, Thành Đạt (nhóm The Wings)… và nhận được những phản hồi tích cực từ khán giả. MV này đã nằm trong tab thịnh hành của YouTube thời gian dài, sau 1 tháng đã gần 10 triệu view, đồng thời những phiên bản khác của ca khúc này như video song ca với Orange đạt 3 triệu view và bản Lofi hơn 1 triệu view. Hiện tại, dù MV Sợ rằng em biết anh còn yêu em vẫn đang được yêu thích nhưng Juun Đăng Dũng vẫn quyết định ra tiếp MV mới.

Juun Đăng Dũng tái hợp với nhạc sĩ Bảo Thạch - người từng giúp anh có nhiều bản hit "triệu view" như Mình xa mình yêu, Không còn bình yên. Ca khúc mới Một nửa yêu thương lần này sẽ là một bản ballad tình cảm, dành cho những trái tim tổn thương vì tình yêu. Một lần nữa, Juun Đăng Dũng khẳng định giọng hát ngọt ngào, sâu lắng mới chính là "vũ khí" lợi hại nhất của mình để chinh phục khán giả chứ không phải dùng bất kỳ chiêu trò nào khác.

Juun Đăng Dũng quyết trở lại 'đường đua' V-pop năm 2020 Ảnh: Starberry

Về việc ra sản phẩm ồ ạt, Juun Đăng Dũng chia sẻ: "Một năm qua, dù mọi người thấy Juun khá im ắng nhưng vẫn âm thầm chuẩn bị rất nhiều để có thể trở lại với âm nhạc một cách tốt hơn. Juun tin sự chuẩn bị chỉn chu của mình cho từng dự án âm nhạc sắp tới sẽ có thể mang đến cho khán giả những món quà tinh thần chất lượng. Đặc biệt, nhạc của Juun năm nay sẽ dành cho những trái tim chịu nhiều tổn thương vì tình yêu".

Trong thời gian tới, Juun Đăng Dũng cho biết sẽ ra mắt nhiều dự án sau hơn một năm ấp ủ của mình. Không chỉ dừng lại ở ballad, nam ca sĩ sẽ có nhiều thể nghiệm mới mẻ trong âm nhạc để phục vụ khán giả đã chờ đợi mình.

Giữa thời buổi dịch bệnh khó khăn, Juun Đăng Dũng tung MV quay toàn bộ bằng điện thoại Ảnh: Starberry

MV Một nửa yêu thương của Juun Đăng Dũng sẽ được chính thức ra mắt khán giả vào lúc 19 giờ ngày 23.3 trên YouTube.