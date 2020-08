K+ chính thức phát sóng 'The Good Detective' tại Việt Nam

Sau thành công vang dội với loạt drama gây sốt toàn châu Á như: Thế giới hôn nhân, Tầng lớp Itaewon, Lâu đài tham vọng, kênh truyền hình cáp JTBC tiếp tục khiến khán giả “dậy sóng” với bom tấn truyền hình mới thuộc dòng phim điều tra - phá án mang tên The Good Detective (Thanh tra mẫu mực). Ngay lập tức, The Good Detective đã được khán giả Hàn Quốc nồng nhiệt đón nhận với rating cao kỷ lục ở khung giờ vàng và được đánh giá là phim điều tra - phá án hấp dẫn nhất thời điểm hiện tại.

Thanh tra mẫu mực có một mở đầu vô cùng đặc biệt khi mở ra một vụ án oan sai với nhiều uẩn khúc của tử tù Lee Dae Chul, kéo theo đó là sai lầm trong quá khứ của cả các cảnh sát, công tố viên cũng như cả các nhân vật quyền lực. Thay vì triển khai mỗi tập là một vụ án nhỏ để ra được manh mối lớn, vụ án oan kéo dài xuyên suốt bộ phim là một kỳ án phức tạp và liên đới nhiều. Sự kết hợp của bộ đôi trái ngược: cảnh sát lão làng Kang Do Chang và thanh tra năng nổ Oh Ji Hyuk hứa hẹn nhiều tình huống hấp dẫn cũng như những giây phút dở khóc, dở cười. Bộ phim quy tụ dàn diễn viên nổi tiếng như Son Hyun Joo, Jang Seung Ho, Jo Jae Yoon, Oh Jung Se, Lee Elijah…