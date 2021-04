K-ICM mang 'Thành phố tỏa nắng' hòa cùng 'Bản hùng ca mùa xuân đại thắng'

Được dàn dựng bởi đạo diễn Binh Hùng và TS Ngọc Hiền, chương trình Bản hùng ca mùa xuân đại thắng gồm 4 phần: Đất nước đứng lên, Miền nam thành đồng Tổ quốc, Thành phố anh hùng, Thành phố niềm tin với những tiết mục đa dạng về loại hình biểu diễn và tính chất nội dung.

Trong đêm nghê thuật này, nhiều ca khúc mới cũng được giới thiệu rộng rãi đến khán giả: Ngày mới trên thành phố của tác giả Dương Quốc Hưng (tác phẩm trong đợt vận động sáng tác tác phẩm âm nhạc và sân khấu về TP.HCM do UBND TP.HCM và Sở VH-TT TP.HCM, Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật TP.HCM tổ chức) do ca sĩ Đan Trường thể hiện; Tôi yêu Tổ quốc tôi của tác giả Mai Trâm (giải 3 cuộc thi sáng tác ca khúc về thanh niên Việt Nam do Báo Thanh Niên tổ chức) được nhóm Lạc Việt - Mắt Ngọc - 135 biểu diễn; hay ca khúc Thành phố tỏa nắng do K-ICM sáng tác, được K-ICM - RyO thể hiện...