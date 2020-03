Kang Sung Wook được giảm nửa mức án tội hiếp dâm, dân Hàn phẫn nộ

Theo trang Allkpop, vụ án xảy ra tháng 8.2017, Kang Sung Wook cùng người bạn nam và hai phụ nữ làm việc tại một quán bar đã cùng nhau dùng bữa tại một nhà hàng. Kang Sung Wook và người bạn chủ động đề nghị trả thêm phí phục vụ để cố gắng mời hai người phụ nữ này về nhà người bạn. Một trong hai cô gái cố rời đi sớm, cô gái còn lại cũng rời đi nhưng bị cả hai chặn lại và tấn công.

Cô gái còn lại - nạn nhân của vụ án - sau đó kiện Kang Sung Wook tội tấn công tình dục. Thời điểm đó, Kang Sung Wook gọi nạn nhân là đào mỏ và khinh thường: “Ai sẽ tin tưởng một người phụ nữ như cô chứ?”.

Ngay khi phán quyết được đưa ra, người nhà của Kang Sung Wook đã bày tỏ sự phẫn nộ, họ vừa la hét vừa có hành động mất kiểm soát. Họ phản ứng mạnh mẽ đến mức bị buộc phải ra khỏi phiên toà và sau đó phải tiến hành phiên xử phúc thẩm.

Thế nhưng, mức án giảm trong phiên phúc thẩm mới tuyên so với phán quyết ban đầu khiến nhiều người dân Hàn Quốc tỏ ra tức giận vì không ít người cho rằng Kang Sung Wook không xứng đáng được pháp luật khoan hồng.

Kang Sung Wook trong chương trình truyền hình thực tế Heart Signal Ảnh: Allkpop

Kang Sung Wook sinh năm 1985, từng theo học diễn xuất tại Học viện Nghệ thuật Seoul. Tác phẩm đầu tiên tham gia là vở nhạc kịch Phantom of the Opera (Bóng ma trong nhà hát) vào năm 2015. Ngoài ra, Kang Sung Wook ghi dấu tên tuổi với các tác phẩm như The Sorrows of Young Werther, Newsies, The Goddess Is Watching… Ngoài nhạc kịch, Kang Sung Wook nổi tiếng trên màn ảnh vói chương trình truyền hình thực tế “ghép mối” cho những người độc thân Heart Signal và phim truyền hình Marry Me Now (Làm vợ anh nhé).