KARD ‘cháy’ hết mình, Ha Sung Woon liên tục ‘thả thính’ trong lần tái ngộ fan Việt

Trong lần đầu tiên đến Việt Nam biểu diễn, nhóm nhạc nam nữ được mệnh danh là “ABBA Hàn Quốc” nhận được sự cổ vụ nhiệt tình của đông đảo người hâm mộ. Nhóm xuất hiện rạng rỡ trên sân khấu nhà hát Hòa Bình và chiêu đãi fan bằng màn vũ đạo mãn nhãn qua hai bản hit quen thuộc là Oh Nana và Bomb Bomb. Sự sôi động của 4 nghệ sĩ mang lại đã khiến cả khán phòng “đứng ngồi không yên” mà liên tục hát, nhún nhảy để cổ vũ cho thần tượng.

ẢNH: THANH TUYỀN KARD mang 2 bản hit quen thuộc đến Việt Nam và hứa sẽ tái ngộ khán giả với nhiều màn trình diễn ấn tượng hơn trong tương lai

Trước sự đón nhận nhiệt liệt từ người hâm mộ, các thành viên của KARD cho biết họ cảm thấy rất vui và hạnh phúc, nhất là khi lần đầu được biểu diễn tại Việt Nam. Đặc biệt, dàn thần tượng khá thích thú với những chiếc nón lá được khán giả tặng và hào hứng đội lên đầu trong lúc giao lưu cùng mọi người. Nhóm bày tỏ hi vọng trong tương lai sẽ được trình diễn trước người hâm mộ Việt nhiều bản hit khác thay vì chỉ mang đến 2 ca khúc như lần này.

ẢNH: THANH ĐÀO KARD thích thú với quà tặng độc đáo đến từ fan Việt

ẢNH: INSTAGRAM KARD Trên tài khoản Instagram hơn 2,2 triệu lượt theo dõi, nhóm đã chia sẻ hình ảnh hậu trường của đêm nhạc và không quên gửi lời cảm ơn đến người hâm mộ

Không rộn ràng và khuấy động như KARD, Ha Sung Woon lại khiến hàng trăm người hâm mộ phấn khích với các phong cách nhẹ nhàng, tinh nghịch. Nghệ sĩ sinh năm 1994 liên tục “thả thính” người hâm mộ với những ca từ ngọt ngào, tình cảm trong các bản hit quen thuộc như: Don’t Forget, Bird và Tell Me I Love You. Tái ngộ fan Việt sau hai năm, cựu thành viên nhóm Wanna One bộc bạch rằng anh cảm thấy rất xúc động và hạnh phúc trước những tình cảm mà fan dành cho mình. Trước đó, giọng ca 25 tuổi từng có dịp đến Việt Nam trong khuôn khổ lễ trao giải MAMA 2017.

ẢNH: THANH TUYỀN Dù xuất hiện cuối cùng, Ha Sung Woon vẫn tràn đầy năng lượng trong từng phần biểu diễn

Trước khi đến với những màn trình diễn khó quên trên sân khấu bên cạnh các nghệ sĩ Việt Nam, hai cái tên đến từ làng nhạc Hàn Quốc đã có buổi ký tặng và giao lưu với người hâm mộ trong chiều 31.5. Trong khi 4 thành viên nhóm KARD tích cực ôm hôn, tay bắt mặt mừng với từng người hâm mộ thì Ha Sung Woon lại “lẻ bóng” xuất hiện trong buổi ký tặng. Tuy vậy, nam ca sĩ 25 tuổi vẫn thu hút sự chú ý của nhiều người hâm mộ và truyền thông bởi sự nhiệt tình, thân thiện.

ẢNH: THANH TUYỀN Nhóm KARD hào hứng trong buổi ký tặng đầu tiên tại Việt Nam

ẢNH: THANH TUYỀN Các thành viên đều vui vẻ, nhiệt tình giao lưu và ký tặng fan Việt

ẢNH: THANH TUYỀN Xuất hiện một mình trong buổi fansign nhưng Ha Sung Woon vẫn là tâm điểm của mọi sự chú ý