Kate Winslet từng đề nghị đạo diễn không cắt cảnh nóng trong ‘Mare of Easttown’

“Tôi từng muốn đóng vai Mare - một phụ nữ trung niên vì đã 46 tuổi vào tháng 10 tới. Mare là một phụ nữ cá tính, với cơ thể và khuôn mặt chuyển động tương đồng tuổi tác, hoàn cảnh nơi cô ấy đang thực thi nhiệm vụ”, Kate Winslet nói với The New York Times trong một cuộc phỏng vấn được phát hành vào ngày 31.5 về vai diễn trung sĩ cảnh sát Marianne “Mare” Sheehan trong series phim Mare of Easttown.