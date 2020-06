Kate Winslet vào vai nữ phóng viên từng tắm trong nhà Hitler

Ngày 26.6 (giờ địa phương), Hollywood Reporter cho biết Lee, dự án điện ảnh mới nhất làm về cuộc đời của nữ phóng viên chiến trường trong Thế chiến thứ hai là Lee Miller đang được phát triển và có minh tinh Titanic Kate Winslet thủ vai chính. Tác phẩm này được chuyển thể từ quyển sách The lives of Lee Miller của tác giả Anthony Penrose, con trai của Lee Miller.

Dự án Lee do ê-kíp đa phần là nữ sáng tạo. Nhà quay phim Ellen Kuras, người từng đảm nhận quay dự án Eternal sunshine of the spotless mind (2004) có Kate Winslet đóng, sẽ ngồi ghế chỉ đạo cho bộ phim lần này, còn kịch bản phim thì được giao cho biên kịch Liz Hannah, nữ tác giả từng chấp bút cho phim cũng lấy đề tài báo chí là The post của đạo diễn Steven Spielberg.

Nữ phóng viên Lee Miller trong bồn tắm của Hitler ngày 30.4.1945 Ảnh: David E. Scherman

Lee sẽ đưa khán giả trở lại nhiều chiến trường sặc mùi bom đạn qua lăng kính tự truyện của nữ phóng viên quá cố Lee Miller. Theo Hollywood Reporter, tuy là phim tiểu sử - chiến tranh nhưng Lee không phải phim đầu tư kinh phí khủng mà là phim độc lập kinh phí thấp. Mặc dù nội dung của dự án không được tiết lộ nhiều nhưng khán giả mong ngóng biết được những sự thật thời chiến sẽ được kể lại qua góc nhìn của Lee Miller như thế nào, đặc biệt là việc bà đã trở thành phóng viên tác nghiệp cho Vogue trong T hế chiến thứ hai và lẻn vào căn hộ của trùm phát xít Hitler ở thành phố Munich (Đức) và làm những chuyện ít người dám làm.

Đồng nghiệp của bà, David E. Scherman, cũng là phóng viên chiến trường, khi ấy đã chụp cảnh Lee Miller sử dụng bồn tắm của trùm phát xít và sau đó đã ngủ trên giường của ông ta. Vẫn chưa rõ là chi tiết này có được thuật lại trong dự án được khởi quay từ đầu năm sau hay không.

Nữ đạo diễn Ellen Kuras bộc bạch rằng bà rất vui mừng khi tái hợp tác với nữ diễn viên tài năng Kate Winslet trong Lee và càng hạnh phúc hơn khi được làm việc chung với biên kịch Liz Hannah. Đây không phải lần đầu tiên người đẹp sinh năm 1975 đóng phim tiểu sử, trước đó, cô từng tham gia trong phim Steve Jobs (2015) do Danny Boyle đạo diễn. Nữ minh tinh xứ sương mù từng rinh tượng vàng Oscar giải Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất trong phim The reader tại mùa giải năm 2009.