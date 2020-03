Keira Knightley từ chối đóng cảnh nóng khi trở thành bà mẹ hai con

Trong cuộc phỏng vấn mới nhất với tờ Financial Times, Keira Knightley cho biết kể từ khi làm mẹ, cô đã thay đổi một số quan điểm cá nhân đối với công việc diễn xuất để bản thân cảm thấy thoải mái nhất khi xuất hiện trên phim trường. Sao phim Kiêu hãnh và định kiến chia sẻ rằng cô hoàn toàn vô tư với việc diễn những cảnh khỏa thân trước ống kính nhưng đó là trong quá khứ. Bông hồng nước Anh cũng nói đùa rằng bộ ngực của mình không còn quyến rũ như trước sau 2 lần sinh đẻ. “Tôi thực sự hạnh phúc với cơ thể của mình, chúng đã làm một điều tuyệt vời. Tuy nhiên, tôi không còn muốn đứng đó và phô diễn mọi thứ trước cả đoàn làm phim”, nữ diễn viên sinh năm 1985 bày tỏ.

Không chỉ khước từ đóng cảnh nóng vì đã làm mẹ, Keira Knightley cho biết việc đóng cảnh táo bạo ở thời điểm hiện tại mạo hiểm hơn trong quá khứ, ví dụ như so với thời điểm cô cởi trần trong The Edge of Love (2008). Minh tinh cho biết trong quá khứ, những cảnh sex trên phim không thể “đi quá xa” nhưng với công nghệ hiện đại ngày nay, các phân cảnh khỏa thân trên phim có thể được cắt ra và biến thành một “tác phẩm” hoàn toàn khác và được chia sẻ trên các trang web khiêu dâm. Thậm chí, với sức phổ biến của mạng xã hội cùng internet ngày nay, những đoạn phim nhạy cảm này có thể được gửi cho hàng triệu người xem trong chốc lát.