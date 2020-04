Kendall Jenner khoe hình thể ‘cực phẩm’ trong loạt ảnh bikini ở Bahamas

Trên trang Instagram có hơn 127 triệu người theo dõi, Kendall Jenner lại "chiêu đãi" fan bằng loạt ảnh bikini nóng bỏng trong chuyến nghỉ dưỡng của cô ở Bahamas cách đây ít lâu. Em gái Kim “siêu vòng ba” tiếp tục khiến dân mạng “nghẹt thở” với bộ áo tắm gợi cảm, phô diễn triệt để thân hình mảnh mai, vòng eo săn chắc, bé xíu cùng vóc dáng chuẩn siêu mẫu của mình. Thông qua dòng trạng thái ngắn, chân dài đình đám khao khát quay lại chuỗi ngày rong chơi vui vẻ, tự do của mình.

Người đẹp khiến dân mạng trầm trồ với vóc dáng hoàn hảo trong bài đăng cách đây ít giờ. Được biết, những hình ảnh nóng bỏng này được ghi lại trong chuyến du lịch Bahamas của chân dài 9X và mẹ con Kylie Jenner cách đây vài tuần Ảnh: Instagram NV

Trong khi thèm khát một chiến nghỉ dưỡng hoàn hảo ở bãi biển, Kendall Jenner vẫn phải ngồi yên vị trong căn biệt thự triệu đô của mình nhằm tuân thủ quy tắc cách ly phòng chống dịch Covid-19 tại Mỹ. Trong khoảng thời gian rảnh rỗi này, chị gái nữ tỉ phú Kylie Jenner đã có cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn nhiều hơn sau những lịch trình bận rộn, cô cũng cố gắng xóa tan bầu không khí vô vị bằng cách đi dạo gần khu vực quanh nhà cùng cún cưng, liên lạc với nhiều bạn bè thông qua mạng xã hội Em gái Kim Kardashian đang trải qua chuỗi ngày cách ly rảnh rỗi, bình yên. Cô thường xuyên cập nhật tình hình trên trang cá nhân Ảnh: Instagram NV Dù đang yên vị ở nhà, Kendall Jenner vẫn không thể tránh khỏi thị phi. Mới đây, chân dài 24 tuổi và vợ chồng Justin Bieber - Hailey Baldwin bỗng trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội vì khoe khoang độ giàu có giữa lúc cả nước Mỹ đang lâm vào khó khăn vì đại dịch toàn cầu. Cụ thể, trong một cuộc trò chuyện trực tuyến, vợ chồng “hoàng tử nhạc pop” và siêu mẫu đình đám này đã thoải mái đề cập về hậu quả của Covid-19 đối với thế giới và bày tỏ niềm vui sướng khi cuộc sống giàu có của họ đem lại khoảng thời gian cách ly dễ chịu, tiện nghi hơn với nhiều người. Sau những phát ngôn khoe mẽ của mình, cả ba nhận về hàng tá “gạch đá” từ dân mạng. Nổi tiếng từ sớm lại xinh đẹp và sở hữu hình thể hoàn hảo cùng thần thái đỉnh cao, Kendall Jenner dấn thân vào nghề mẫu từ năm 14 tuổi và nhanh chóng gây tiếng vang trong giới người mẫu rồi trở thành một trong những chân dài đắt giá nhất hiện nay Ảnh: Instagram NV

Kendall Jenner không còn là cái tên xa lạ với giới trẻ khi cô là một phần của gia đình thị phi bậc nhất Hollywood, nhà Kardashian - Jenner. Không chỉ xuất hiện trong show thực tế Keeping Up with the Kardashians của gia đình, cô còn nổi tiếng với tư cách là một người mẫu chuyên nghiệp trên sàn diễn thời trang. Người đẹp đã xuất hiện trên nhiều sàn diễn danh giá, trở thành gương mặt trang bìa của hàng loạt tạp chí đình đám và sở hữu khoản thu nhập cao ngất ngưởng. Năm 2017, cô từng được tạp chí Forbes bình chọn là người mẫu được trả lương cao nhất thế giới. Kendall cũng là ngôi sao có tầm ảnh hưởng lớn trên mạng xã hội với trang Instagram có hơn 127 triệu người theo dõi, mỗi bài đăng quảng cáo trên trang cá nhân của người đẹp được trả giá lên đến 1 triệu USD.