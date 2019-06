Kênh Discovery mua lại phim tài liệu kể về cái chết của Michael Jackson

Discovery Networks sẽ phát sóng bộ phim Killing Michael Jackson với dung lượng hơn một giờ trên các kênh của mình ở Ý và Nordics. Discovery cũng đăng tải phim tài liệu này trên trang dịch vụ miễn phí Quest Red để phục vụ cho khán giả ở Vương quốc Anh.

Được biết, việc mua lại và phát sóng rộng rãi bộ phim này trên các nền tảng của Discovery nhận được sự ủng hộ của công chúng. Bộ phim góp phần mang đến góc nhìn khách quan và phô bày sự thật xoay quanh cái chết của ngôi sao nhạc pop Michael Jackson. Trước đó, người hâm mộ giọng ca We are the world từng thực hiện một chiến dịch phản đối bên ngoài trụ sở của Channel 4 tại London (Anh) vì đài này đã phát sóng bộ phim Leaving Neverland. Đây cũng là một tác phẩm kể về Michael Jackson, tuy nhiên, nội dung của nó gây tranh cãi vì cáo buộc nam ca sĩ quá cố tội lạm dụng tình dục.

Người hâm mộ Michael Jackson đã gọi bộ phim tài liệu của HBO và Channel 4 là một sự bôi nhọ vô lý đối với danh tiếng của ca sĩ họ thần tượng. Đáp lại sự phản đối gay gắt từ khán giả, nhà đài này cho biết việc đăng tải nội dung trên vì lợi ích công cộng. Ngoài ra, đơn vị này cũng cho biết thông qua các bộ phim, người xem có thể rút ra kết luận của riêng mình.

Ảnh: Pinterest Ông hoàng nhạc pop Michael Jackson khiến dư luận bàng hoàng khi ra đi vào năm 2009

Killing Michael Jackson, bộ phim tài liệu ghi lại hành trình tìm kiếm chân lý của 3 thám tử Mỹ gồm: Orlando Martinez, Dan Myers và Scott Smith. Những người này bắt tay vào cuộc điều tra về cái chết của Michael Jackson năm 2009. Tác phẩm tập trung vào những tình tiết hấp dẫn xung quanh cái chết của giọng ca Beat It, mang đến cho khán giả cái nhìn sâu sắc về những khoảnh khắc cuối đời của ngôi sao nhạc pop. Bên cạnh đó, bộ phim cũng khắc họa quá trình phạm tội dẫn đến việc bắt giữ và kết án của bác sĩ Conrad Murray.

Killing Michael Jackson là bộ phim tài liệu đến từ nhà sản xuất độc lập Zig Zag của Anh quốc. Phía nhà sản xuất cho biết các thám tử sẽ kiểm tra lại cái chết của giọng ca Loving you bằng cách mở lại hồ sơ vụ án chính thức của Sở Cảnh sát Los Angeles sau 10 năm, và hứa hẹn tiết lộ những thông tin lưu trữ chưa từng công bố.

Được biết, ông hoàng nhạc pop Michael Jackson qua đời lúc 50 tuổi do ngộ độc propofol và benzodiazepine cấp tính tại nhà riêng ở Los Angeles (Mỹ). Kể lại giây phút kinh hoàng thời điểm xảy ra vụ việc, con trai cả Prince Jackson chia sẻ với báo giới: “Nửa người bố tôi choài khỏi giường, mắt ông trợn ngược trong khi bác sĩ Murray đang hô hấp nhân tạo. Em gái tôi chạy lên nhưng mọi người lôi nó xuống. Con bé liên tục gào khóc nói rằng nó muốn gặp bố”. Cái chết của nam ca sĩ gây nên sự tiếc nuối trên toàn cầu và lễ tưởng niệm của ông được truyền hình trực tiếp trên toàn thế giới

Khi ra đi, giọng ca từng 26 lần thắng giải American Music Awards (giải thưởng tôn vinh những nghệ sĩ có thành tích xuất sắc nhất tại Mỹ) để lại khối tài sản khổng lồ cho 3 đứa con. Ngoài ra, ông còn đứng ở vị trí số 1 trong bảng xếp hạng những nhân vật kiếm nhiều tiền nhất… sau khi chết. Theo hãng thông tấn AP, kể từ sau khi qua đời, Michael Jackson đã mang về số tiền hơn 600 triệu USD.