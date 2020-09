Kerry Washington đoạt giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp

Ban tổ chức lễ trao giải Emmy 2020 công bố, Kerry Washington cùng loạt phim truyền hình All in the Family và Good Times xuất sắc giành chiến thắng ở hạng mục Outstanding Variety Special (Live). Đây là giải Emmy đầu tiên trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của nữ diễn viên. Trong bộ đôi sitcom nói trên, cô đóng vai trò nhà sản xuất.

Trong buổi lễ trao giải tổ chức trực tuyến, Kerry Washington cùng các nhà đồng sản xuất Justin Theroux, James Burrows và Norman Lear bày tỏ xúc động khi được vinh danh tại giải thưởng vốn được mệnh danh là Oscar phim truyền hình. Nữ minh tinh gửi lời cảm ơn đến đoàn phim, những người đã tạo nên một “đại gia đình sáng tạo tuyệt vời”. Trên Instagram, Kerry Washington cũng tri ân công ty sản xuất đứng sau hai bộ phim, do chính cô thành lập từ năm 2016.

Một cảnh trong phim All in the Family do Kerry Washington điều hành sản xuất ẢNH: ABC

All in the Family và Good Times lấy cảm hứng từ hai sitcom đình đám cùng tên của thập niên 1970. Cả 2 dự án lên sóng vào tháng 12.2019, nhận nhiều lời khen ngợi từ giới phê bình vì tái hiện chi tiết các tập phim quan trọng của bản gốc.

Nhiều khán giả nhận xét, giải Emmy là sự đền đáp muộn màng dành cho Kerry Washington, dù cô được nhắc đến ở cương vị nhà sản xuất chứ không phải là diễn viên. Năm 2013, Kerry Washington được đề cử Emmy hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất với vai Olivia Pope trong bộ phim truyền hình ăn khách Scandal do đài ABC sản xuất. Tuy nhiên, ngôi sao người Mỹ bất ngờ trượt mất chiếc cúp danh giá, khiến công chúng tiếc nuối.

Lễ trao giải Emmy 2020 chính thức sẽ diễn ra trực tuyến vào ngày 20.9. Hiện Kerry Washington và người hâm mộ vẫn hồi hộp chờ đợi, bởi cô còn góp mặt trong danh sách đề cử 3 hạng mục khác của lễ trao giải.