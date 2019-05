Khắc Việt lên tiếng về sự cố ca sĩ Du Thiên bị đánh khi đang biểu diễn

Những ngày qua, đoạn clip ghi lại cảnh mâu thuẫn dẫn đến xô xát giữa ca sĩ Du Thiên và một nhóm thanh niên được chia sẻ rộng rãi. Trong clip, Du Thiên bị một thanh niên cao to uy hiếp trước sự chứng kiến của nhiều khán giả. Trong lúc “lời qua tiếng lại”, người này liên tục đẩy và tát vào mặt nam ca sĩ. Bất ngờ bị đánh, giọng ca Yêu thương nhau gì đâu đã không giữ được bình tĩnh mà phản kháng lại. Phía quản lý Du Thiên xác nhận thông tin này và cho biết mọi chuyện đã được giải quyết ổn thỏa.

Sau sự cố này, Khắc Việt viết một tâm thư bày tỏ sự đồng cảm dành cho Du Thiên và chia sẻ về những khó khăn của một ca sĩ hội chợ khi đi hát. Giọng ca Anh khác hay em khác cho biết mỗi lần xem thông tin về những sự cố mà anh em nghệ sĩ đi làm và vướng phải, cảm xúc của anh bị chùng xuống. Bản thân nam ca sĩ bày tỏ sự cảm thông và chia sẻ cho những người đồng nghiệp của mình vì trước đó, anh cũng từng có thời gian biểu diễn tại sân khấu hội chợ.

Khắc Việt viết: “Trong các sân khấu đi diễn, có lẽ sân khấu hội chợ, bán vé hay có những sự cố từ trên trời rơi xuống hi hữu nhất. Mình đã nói lời tạm biệt, gần như dứt hẳn với sân khấu này khoảng gần 4 năm nay. Đôi khi đi hát một hoặc hai buổi vì tình nghĩa và quen biết lâu năm. Mình không chê hay bôi nhọ, vì nó đã từng là sân khấu đầu tiên của mình khi đi hát, và cũng là sân khấu từng đem lại nguồn thu nhập lớn, cho mình những bước đầu tiên trong sự nghiệp”, anh chia sẻ.

Ảnh: Chụp màn hình Dòng trạng thái xúc động được Khắc Việt đăng tải trên trang cá nhân

Khắc Việt kể hồi mới vào nghề, anh từng xin các đoàn hội chợ để được hát lót hàng đêm. Chi phí nam ca sĩ nhận được thời điểm đó chỉ được mấy chục ngàn đồng. “Sao ngày đấy chăm thật, sáng đi làm xăng dầu, chiều tối vẫn tập trung xe đoàn đi hát. Giờ mình nhìn anh em đi hát bị bắt nạt, bị dọa đánh tự nhiên lại thấy thương cực. Khi mình nổi tiếng, đã chính mình xử lý rắc rối kiểu bị bầu show quỵt tiền, bị dọa đánh cho anh em ca sĩ mới vào nghề biết bao nhiêu lần. Không phải ai sinh ra cũng làm ngôi sao, không phải ai cũng có may mắn có bài hit, được đi diễn tour nước ngoài, được hát các sân khấu, quán bar, vũ trường, sự kiện lớn”, nam ca sĩ trải lòng.

Giọng ca sinh năm 1987 cho biết khó khăn của một nghệ sĩ không chỉ bị người ngoài bắt nạt mà còn phải chịu sự chèn ép của đồng nghiệp. Bản thân anh tự nhận mình là người may mắn khi suốt những năm làm nghề, dù gặp nhiều sự cố đến mức không thể kể hết, nhưng mọi thứ vẫn được giải quyết ổn thỏa. “Xin chúc anh em nghệ sĩ thật nhiều sức khỏe và may mắn bình an. Những ai là anh em, bạn bè của Việt kể cả không phải nghệ sĩ, khi cần cứ nhắn Việt, giúp được mọi người điều gì Việt luôn hết lòng giúp đỡ”, anh kết thư.

Dòng trạng thái của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm của khán giả. Nhiều đồng nghiệp như Anh Đức, Thành Trung, Tuấn Hưng bày tỏ niềm đồng cảm với suy nghĩ của anh. Trong khi đó, ca sĩ Du Thiên, người liên quan đến ồn ào bị khán giả đánh khi đang trình diễn gửi lời cảm ơn đến những chia sẻ chân thành và sự thấu hiểu của giọng ca sinh năm 1987. Một khán giả động viên: “Mỗi cái nghề là một cái nghiệp mà anh. Chủ yếu những người nghệ sĩ yêu nghề sẽ cố vượt qua tất cả để mang đến cho khán giả những sản phẩm tốt nhất mà thôi”.