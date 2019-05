Khai mạc Liên hoan phim Cannes lần thứ 72

LHP năm nay diễn ra đến ngày 25.5 với 21 phim tham gia tranh giải Cành cọ vàng. Ban giám khảo do đạo diễn người Mexico - Alejandro Gonzalez Inarritu đứng đầu. LHP Cannes lần thứ 72 mở màn bằng buổi công chiếu bộ phim The dead don't die của đạo diễn Mỹ Jim Jarmusch với sự tham gia của Adam Driver, Tilda Swinton, Iggy Pop… Trong khi đó, phim The specials do Oliver Nakache và Eric Toledano làm đạo diễn sẽ khép lại LHP lần này. Giải thưởng Cành cọ vàng danh dự được trao cho huyền thoại điện ảnh Pháp Alain Delon (84 tuổi, ảnh) với những vai diễn ấn tượng qua hơn 80 bộ phim. Các phim tranh giải Cành cọ vàng năm này gồm: The wild goose lake (Trung Quốc), Parasite (Hàn Quốc), The young Ahmed (Bỉ), Oh Mercy! (Pháp), Sorry we missed you (Anh), A hidden life (Mỹ), Bacurau (Brazil)…