Khám phá Huế với nhà sử học người Anh Tim Doling

Buổi tọa đàm diễn ra vào 18 giờ ngày 17.5 tại Salon Saigon (6D Ngô Thời Nhiệm, Q.3, TP.HCM). Không chỉ đề cập sự bành trướng thế lực của các chúa Nguyễn ở Đàng Trong, sự phục hưng của triều đại này, cũng như giương cao vị thế của hoàng quyền sau khi bị nhà Tây Sơn đánh đổ..., Tim Doling sẽ giải thích tại sao kinh thành Huế được chọn những 4 lần trong tổng số 9 thủ đô nối tiếp suốt chiều dài cai trị của nhà Nguyễn.

Người nghe cũng sẽ theo chân ông để tìm hiểu sự phát triển của cộng đồng người Hoa ở Huế và hệ thống chùa chiền Phật giáo tại đây, giới thiệu về các loại kiến trúc có thể được tìm thấy trong TP.Huế và các khu vực lân cận, nhất là các phủ hoặc dinh thự hoàng thất...

Tim Doling sống và làm việc chủ yếu ở VN từ những năm 1990, ông có nhiều dự án nghiên cứu về văn hóa và nghệ thuật ở châu Á, châu Âu, châu Phi và là tác giả của cuốn The Railways and Tramways of Việt Nam (2012, tạm dịch: Đường sắt và đường xe điện ở VN), Khám phá thành phố Hồ Chí Minh (2014).