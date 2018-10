Khán giả hoảng hồn vì thí sinh gặp tai nạn khi đang đu dây

Trong chương trình 100 giây rực rỡ, chàng diễn viên tốt nghiệp Trung cấp múa TP.HCM đã mang đến tiết mục về chủ đề vảo vệ môi trường trên nền nhạc Let it go. Tuy nhiên, khi đang đu dây, Minh Hiếu bất ngờ gặp tai nạn tuột tay rơi từ trên không xuống đất. Phải mất một lúc, mọi người ở trường quay mới nhận ra sự cố và chạy lại lo cho Minh Hiếu.

Ảnh: Chụp màn hình Mất một lúc, những bạn diễn cùng Minh Hiếu mới phát hiện sự việc

Sau một lúc nghỉ ngơi, Minh Hiếu đã gượng đứng lên hoàn thành nốt phần thi của mình trong sự hò reo cổ vũ của toàn bộ khán giả. Với phần thi đầy cảm xúc, một nữ khán giả đã không ngại tỏ tình với Minh Hiếu ngay trên sân khấu: "Anh Hiếu vừa hát hay, nhảy đẹp, em là con gái nên em không kìm lòng được. Tuy không biết đu dây nhưng em lại hát khá hay, em có thể hát bất cứ lúc nào cho anh, chỉ cần anh đồng ý".

Đáp lại lòng yêu mến của khán giả, Minh Hiếu bày tỏ anh cảm thấy rất trân trọng những tình cảm mà khán giả dành cho. Chính tình cảm này khiến cho những chấn thương gặp phải trong quá trình luyện tập cũng như trình diễn không còn thấy đau nữa mà thấy sung sức hơn, nhiệt huyết hơn. Kết thúc phần thi, Minh Hiếu nhận được 100 điểm.