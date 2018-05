Khán giả không trông đợi Song Joong Ki tái xuất màn ảnh?

Tháng 10 năm ngoái, Song Joong Ki và Song Hye Kyo chính thức nên duyên vợ chồng trong một hôn lễ lãng mạn. Từ đó đến nay, cả hai vẫn chưa nhận bất kỳ dự án phim ảnh nào.



Mới đây, có thông tin cho rằng Song Joong Ki nhiều khả năng sẽ đảm nhận vai nam chính trong bộ phim Asadal (tên dự kiến). Dù phía nam diễn viên lên tiếng là đang cân nhắc chứ chưa xác nhận góp mặt, nhưng truyền thông Hàn Quốc vẫn không ngừng đưa tin.

Về phía người hâm mộ, bên cạnh những ý kiến bày tỏ sự vui mừng khi sắp gặp lại thần tượng thì cũng có nhiều người bày tỏ thái độ không quan tâm về lần tái xuất sắp tới của ông xã Song Hye Kyo. Nguyên nhân được cư dân mạng đưa ra chính là vì Song Joong Ki đã có gia đình. Họ bình luận: “Tôi chẳng thích một Song Joong Ki đã có vợ”, “Em không còn quan tâm đến người đã có gia đình, tạm biệt anh nhé”, “Một khi bạn đã kết hôn, hình tượng nóng bỏng của bạn sẽ dần biến mất. Nhưng giờ thì anh ấy có thể tập trung tạo dựng hình ảnh của một tài tử thực lực rồi”…

ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SOOMPI Sau khi về chung một nhà với Song Hye Kyo, Song Joong Ki đã mất đi lượng người hâm mộ đáng kể

Một cư dân mạng còn khẳng định việc một nghệ sĩ giảm sức hút khi đã lập gia đình là điều tất yếu. Người này đưa ra bình luận dưới bản tin về Song Joong Ki trên trang Sports Donga: “Mọi người phải thừa nhận rằng dù là đàn ông hay phụ nữ thì sức quyến rũ của bạn sẽ giảm đi lúc bạn kết hôn. Cứ tưởng tượng Gong Yoo, So Ji Sub, Jo In Sung hay Jung Woo Sung lấy vợ xem. Lúc đó, bạn có còn điên cuồng vì họ như bây giờ không?”. Bình luận này ngay lập tức lọt top những bình luận nhận được nhiều lượt thích nhất. Điều này đồng nghĩa với việc khán giả sẽ cảm thấy không còn hứng thú với những nghệ sĩ một khi họ trở thành “chồng/vợ người ta”.

Được biết, Asadal là dự án truyền hình do hai biên kịch tài năng Kim Young Hyun và Park Sang Yeon chấp bút. Bộ đôi này được biết đến với các đứa con tinh thần ăn khách như The Great Queen Seondeok, Tree with Deep Roots, Six Flying Dragons… Nếu đồng ý tham gia bộ phim này, Song Joong Ki có thể sẽ tái hợp Kim Ji Won, bạn diễn của anh trong Hậu duệ mặt trời cách đây hơn 2 năm.