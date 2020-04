Khán giả sốc với tập phim toàn cảnh nóng trong 'Thế giới hôn nhân'

Tối 5.4, Thế giới hôn nhân lên sóng tập 4 và tiếp tục đưa khán giả cuốn vào vòng xoáy những mối quan hệ chồng chéo giữa đôi vợ chồng Ji Sun Woo (Kim Hee Ae) - Lee Tae Oh (Park Hae Joon) và các “bạn bè” bên ngoài.

Đặc biệt, tác phẩm trở nên cao trào khi Ji Sun Woo phát hiện chồng đang có ý định chiếm tài sản và vẫn tiếp tục dỗ dành nhân tình Yeo Da Kyeong (Han So Hee) đang mang thai.

Cuối tập 4, "tiểu tam" Yeo Da Kyeong bất ngờ tiết lộ đã phá thai và đề nghị chia tay với Lee Tae Oh ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Cũng trong tập 4, Lee Tae Oh và bồ nhí Yeo Da Kyeong tiếp tục làm khán giả “nóng mặt” với các cảnh ân ái nồng cháy. Ông xã tằng tịu bên ngoài, Ji Sun Woo cũng không phải dạng vừa khi quyết định ăn nằm với viên kế toán Son Je Hyuk (Kim Young Min) - chồng của bạn thân Go Ye Rim (Park Sun Young).

Phân đoạn giường chiếu của Ji Sun Woo và Son Je Hyuk trong phòng khách sạn kéo dài gần 1 phút, cuốn hút người xem bởi khả năng thể hiện hình thể gợi cảm của hai diễn viên kỳ cựu trên nền nhạc êm dịu. Được biết, Ji Sun Woo chấp nhận “lên giường” với Son Je Hyuk để lấy thông tin về tình hình tài chính của chồng nhằm lên kế hoạch lấy lại những gì thuộc về mình và con trai Lee Joon Young (Jeon Jin Seo).

Ji Sun Woo chính thức bắt đầu kế hoạch trả thù của mình và tuyên bố sẽ xóa sổ ông chồng phản bội ra khỏi cuộc đời mình một cách sạch sẽ không dấu vết ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Loạt khoảnh khắc “người lớn” giữa Ji Sun Woo và Son Je Hyuk trở thành tâm điểm của tập 4 Thế giới hôn nhân. Nhiều cư dân mạng cho biết họ ngỡ ngàng vì diễn biến phim nằm ngoài dự đoán và choáng váng bởi tập 4 có quá nhiều cảnh ngoại tình nhạy cảm. Thậm chí, một số người còn chia sẻ họ mất niềm tin vào hôn nhân sau khi xem tập 4.

Tuy nhiên, không ít khán giả lại cảm thấy hào hứng với những tình tiết dan díu xác thịt trong tập phim vừa qua và cho rằng tất cả đều rất chân thực. Người xem cũng khen ngợi “quý bà quyến rũ” Kim Hee Ae và sao phim Hạ cánh nơi anh Kim Young Min với lối diễn gợi tình hấp dẫn trong cảnh vụng trộm tại khách sạn.

Tính đến trưa 5.4, video đoạn mặn nồng của Ji Sun Woo và Son Je Hyuk trong tập 4 đã đạt gần 500.000 lượt xem trên Naver ẢNH: CẮT TỪ PHIM

Tập 4 The World of the Married (Thế giới hôn nhân) ghi nhận mức rating (lượng người xem trung bình) 14%, tăng 2,1% so với tập 3. Đây cũng là chỉ số rating cao nhất của tác phẩm kể từ khi phát sóng. Phim do Mo Wan Il đạo diễn, chiếu vào tối thứ 6 và 7 hằng tuần trên JTBC.