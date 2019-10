Khánh An hát 'Mừng tuổi mẹ' làm xiêu lòng Hương Giang - Lưu Thiên Hương

Trong tiết mục Mừng tuổi mẹ của bé Khánh An, Hương Giang bày tỏ sự xúc động đối với phần trình diễn của học trò Lưu Thiên Hương. Giọng ca Em đã thấy anh cùng người ấy bộc bạch: “Ca khúc An lần trước của con để lại trong lòng cô chú quá đặc biệt, cô phải công nhận Khánh An rất thông minh, bài hát này có nhiều câu nối vào nhau rất nhanh, không phải em bé nào cũng có bản lĩnh để xử lý thông minh như vậy, chúc mừng con đã có một ca khúc tràn ngập tình cảm sân khấu”. Đồng thời, Hương Giang tiết lộ cô mong muốn bé Khánh An trình diễn thêm những ca khúc nhạc nhẹ như tuần trước.

Ngay lập tức, nhạc sĩ Dương Cầm lên tiếng: “Em cũng phải để cho chị Hương thở chứ, tuần trước mới viết 4, 5 bài mới thì bây giờ làm sao viết nổi nữa”. Ngay sau đó, nữ ca sĩ liền “đáp trả”: “Vì chị ấy sáng tác hay quá nên em mong chờ. Nếu tuần trước là bài An thì tiếp theo là bài Tâm đến bán kết sẽ là bài Nhé và ca khúc cho đêm chung kết sẽ là Giang”. Sự hài hước và duyên dáng của Hương Giang khiến cho Lưu Thiên Hương và các huấn luyện viên khác bật cười.

Hương Giang mong muốn nhạc sĩ Lưu Thiên Hương sáng tác ca khúc mang tên mình ở vòng chung kết Ảnh: BTC

Ngoài ra, phần trình diễn của Khánh An với ca khúc Mừng tuổi mẹ cũng giành được nhiều lời khen từ các vị huấn luyện viên. Nhạc sĩ Dương Khắc Linh chia sẻ: “Hôm nay con hát tốt hơn lần trước, tuy chưa hoàn hảo nhưng so với lần trước con tiến bộ rất nhiều. Một tiết mục thành công!”. Trong khi đó, huấn luyện viên Lưu Thiên Hương tự hào: “Con hát như nuốt đĩa, tiến bộ nhất là sự ổn định và bản lĩnh của con, đây là lần con thể hiện tốt nhất, câu chữ rõ ràng rõ nét, nếu như con không vững nhịp là sẽ trôi lời bài hát. Chúc mừng Khánh An”.

Bên cạnh đó khán giả cảm động trước tình cảm của Khánh An dành cho mẹ. Trong hậu trường , Khánh An tâm sự: “Ngày xưa mẹ con cũng có năng khiếu về âm nhạc nhưng khi đó điều kiện không cho phép để theo đuổi đam mê, nay mẹ muốn con viết tiếp giấc mơ đó. Trên mỗi chặng đường The Voice Kids mẹ luôn động viên và theo sát từng bước đi của con. Không có gì có thể ngăn cản được, con sẽ cố gắng hết mình trong mỗi vòng thi và mong một ngày nào đó con sẽ dệt nên giấc mơ của mẹ thay cho lời cám ơn”.

Trước đó, Khánh An từng chia sẻ khi bản thân chuẩn bị tham gia vòng Thách đấu cũng là lúc mẹ của mình vừa hoàn thành phẫu thuật nhưng mẹ vẫn bay vào TP. HCM để ủng hộ tinh thần con gái. Chính vì thế, nhạc sĩ Lưu Thiên Hương đã sáng tác ca khúc An để học trò gửi lời tri ân đến đấng sinh thành trong đêm thi trước đó.

Với phần trình diễn xuất sắc ca khúc Mừng tuổi mẹ, Khánh An đã chinh phục các vị huấn luyện viên lẫn khán giả trường quay. Khánh An đã giành chiến thắng thuyết phục và chính thức trở thành một trong 6 thí sinh mạnh nhất của chương trình Giọng hát Việt nhí 2019.