Khánh My tình tứ bên bạn trai, mạnh dạn khai trương giữa mùa dịch

Xuất hiện trong ngày khai trương Khánh My Apartment là những người thân trong gia đình cùng bạn bè thân thiết của cô. Đặc biệt, bạn trai Tiến Vũ luôn kề bên cùng người đẹp vun vén cho cơ ngơi mới.

Khánh My cho biết cô không muốn nói quá nhiều về chuyện tình cảm vì thích mọi người cảm nhận và nhìn thấy kết quả hơn là ngôn từ hoa mỹ nhưng cuối cùng không đạt được gì. Với cô, tình yêu không phải chỉ làm cảm xúc của con tim mà còn là sự hòa hợp về quan điểm sống. "Yêu là cùng nhau xây sự nghiệp chứ không phải thân ai nấy lo. Khi bạn một thân một mình, bạn tự làm mọi thứ. Tuy nhiên, khi đã có một nửa của mình, bạn nên cùng người đó xây dựng và phát triển cùng nhau từ cuộc sống đến những công việc kinh doanh . Đó mới là sự gắn kết và nâng nhau cùng tiến bộ. Và khi có được thành quả, mọi thị phi hay tin đồn không hay tự khắc tan biến mà không cần tốn công giải thích", Khánh My chia sẻ.

Trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp trên toàn thế giới, Khánh My chia sẻ cô đã làm nhiều biện pháp để phòng ngừa bao gồm xịt khử trùng định kỳ, phát khẩu trang, nước rửa tay khô và vận động mọi người rửa tay thường xuyên. "Hôm nay My khai trương lấy ngày, còn hoạt động trước đó hai tháng rồi. Khách của Khánh My Apartment hầu hết là các hộ gia đình, không có khách Tây và khách du lịch. Dù đang trong tình hình khó khăn nhưng hơn 50% căn hộ đã có người thuê, với My đó là một niềm vui lớn", nữ diễn viên Mỹ nhân Sài thành chia sẻ.