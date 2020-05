Khánh Ngọc, Đại Nghĩa 'tố' Long Nhật: Chỉ có anh là chơi búp bê thôi

Thấy đồng nghiệp than thở, MC Đại Nghĩa liền hỏi: “Em có ăn ở thế nào không mà bị các em nhỏ xa lánh vậy em” khiến Khánh Ngọc hoang mang: “Em có mặc đồ xanh lá đâu mà các bạn xa lánh em như vậy”. Sau màn hội thoại này, MC Đại Nghĩa giải thích thêm ở những tập trước, khi đội trưởng đứng vị trí nào là các thành viên sẽ đứng ở ô đó vì khả năng đúng cao hơn các ô còn lại. Còn đội của Khánh Ngọc là ngược lại, chỉ đáp án cho đồng đội rồi đồng đội bỏ mình. Trước tình huống này, người chơi cùng đội nữ ca sĩ giải thích: “Tại chị Ngọc chỉ 3 đáp án đó, em nghĩ chắc chắn nên cứ kéo bé này vào đứng cùng em. Còn 2 bạn kia kéo nhau, không ai kéo chị Ngọc”. MC Đại Nghĩa liền khẳng định đây là đội trưởng “nhọ” nhất chương trình khi bị đồng đội “bỏ rơi” nhưng may mắn đây là đáp án đúng và vẫn bảo toàn được lực lượng.

Câu thứ hai về những loài hoa xuất hiện trong ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa được Thu Phương thể hiện. Những ai yêu Hà Nội, yêu ca khúc này chắc chắn đều biết đó là hoa phượng đỏ, hoa thạch thảo. Khánh Ngọc cũng tư vấn cho đồng đội 2 đáp án đó, cô và hai bạn khác đứng vào ô phượng đỏ, một bạn đứng ô thạch thảo và một bạn lúng túng đứng vào ô bằng lăng. Nữ ca sĩ rất tự tin với đáp án của mình, còn nhẩm theo giai điệu của ca khúc này để dò lại. Kết quả là đội Khánh Ngọc mất đi một thành viên, giữ được 4 người tiếp tục chiến đấu ở câu thứ 3.

Đặc biệt, ở câu hỏi thứ 3 khi nói về trang phục đầu tiên mà búp bê Barbie ra mắt tại New York đã giúp các nghệ sĩ có dịp bàn về chủ đề này. Giọng ca Vầng trăng khóc tiết lộ mặc dù mình là con gái nhưng chỉ thích chơi tạt lon, ném dép với bạn bè chứ không mê may vá, chơi búp bê như những bạn nữ khác. Trước chia sẻ của đàn em, Long Nhật liền nói: “Ai, ai ở đây mà may vá thêu thùa chơi búp bê đâu nào?”. Sau đó, cả Đại Nghĩa và Khánh Ngọc liền đồng thanh: “Có anh đó anh Long Nhật”. Màn tung hứng của các nghệ sĩ khiến khán giả cười không ngớt.