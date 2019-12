Khi dân IT viết nhạc và làm MV về... mình

Bảo Đại (tên đầy đủ là Nguyễn Hoàng Bảo Đại) học nhạc từ năm 12 tuổi, bắt đầu sáng tác vào năm 15 tuổi. Đến năm 18 tuổi anh muốn thi vào Nhạc Viện TP.HCM nhưng gia đình và thầy cô không ủng hộ, lý do: Bảo Đại có thành tích quá tốt trong các môn tự nhiên, nên anh quyết định theo chuyên ngành IT, trở thành dân IT.