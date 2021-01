Khi kịch tuyên truyền gần gũi đời thường

Đây là vở diễn được nhà nước đặt hàng, dựa trên việc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia muốn chuyển tải thông điệp không uống rượu khi lái xe.

Trong vở diễn, NSND Trung Anh , đóng bố Sơn của phim truyền hình Về nhà đi con, được giao vai diễn giám đốc công an thành phố có khả năng được bổ nhiệm chức thứ trưởng. Vào đúng lúc sắp đại hội, con trai ông lại gây tai nạn giao thông chết người kéo theo cả gia đình, bạn bè ông lao vào tìm cách chạy tội. Nhập vai nhân vật đứng đầu ngành, lại đang nói về công lý, “bố Sơn” vẫn giữ được sự tiết chế khi thoại.

“Chọn ra hình thức biểu diễn cho nhân vật tôi cũng thấy khó. Rồi tôi chọn cách nhìn nhận đối xử giữa con người với con người với nhau, nhân vật cực kỳ bình thường, rất đời vì nếu căng cứng thì khó cảm”, NSND Trung Anh nói. Ông bố công an trong Như thế là tội ác vì thế có những suy nghĩ rất giống với bố Sơn trong Về nhà đi con . Ông nhìn mọi chuyện từ vai trò người chủ gia đình, mong cho gia đình mình cũng như gia đình khác yên ấm. Ông cũng hiểu nỗi dằn vặt của những gia đình đột nhiên mất tất cả chỉ sau một tai nạn giao thông. Cách xử lý vụ việc của ông vì thế cũng nhấn vào kết nối người với người sau mất mát.

“Kịch tuyên truyền, kịch làm nhiệm vụ chính trị nhưng chúng tôi muốn kể một cách rất đời thường. Những câu chuyện gia đình văn hóa, tham nhũng, khoảng cách thế hệ đều có trong vở diễn cả. Anh Trung Anh, chị Quế Hằng diễn cũng rất gần gũi”, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam - NSƯT Xuân Bắc nói. Dàn diễn viên của vở diễn rất “êm”, cộng với những gương mặt đã quá quen thuộc trên truyền hình như NSND Trung Anh, NSƯT Quế Hằng, NSƯT Phú Đôn, vở diễn có lợi thế để thu hút công chúng. Đây cũng là lợi thế của Nhà hát Kịch Việt Nam khi được đặt hàng vở diễn.

Như thế là tội ác vừa ra mắt chính thức với khán giả và đơn vị đặt hàng (Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ VH-TT-DL) tại Nhà hát Lớn Hà Nội đêm 5.1. Đêm diễn có mặt ông Khuất Việt Hùng, Phó chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và ông Tạ Quang Đông, Thứ trưởng Bộ VH-TT-DL. Vở được đặt hàng dựa trên việc Ủy ban An toàn giao thông quốc gia muốn chuyển tải thông điệp không uống rượu khi lái xe. Thông điệp được đặt trong một xã hội thu nhỏ, với những mánh lới nhận tội thay, dùng tiền chạy án, mong muốn bảo bọc con cháu… Vở diễn vì thế không “đặt cửa” vào tình tiết bất ngờ mà điểm nhấn lại là những khoảng lặng đối diện với tội lỗi, với bản thân của từng nhân vật. Bài hát mà nhạc sĩ Tiến Minh sáng tác cho vở cũng nhắc đi nhắc lại câu “Còn với những người sau này…”.