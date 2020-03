Khi nhà báo đi… 'đòi bánh' cho dân!

Với tựa sách Cho dân một phần miếng bánh, khi đưa lên facebook để giới thiệu với bạn bè, đồ rằng tác giả cố ý muốn dành cái tốt đẹp cho đồng bào của mình, nên tôi đã viết vui vui là anh đang… “cà khịa”, có một số ý kiến đã đồng tình. Chiếc “bánh” ở đây, nôm na vậy nhưng là đủ thứ chuyện xảy ra trong xã hội, mà với cách sử dụng hành văn của thể loại bình luận, nhà báo Lương Duy Cường đã “đánh động” những điều bất cập, cái sự vô lý xảy ra nơi này nơi kia: khai thác tài nguyên vô tội vạ, công ty sân sau đục khoét của một số quan chức, nạn lạm thu trong trường học, vấn nạn lễ hội biến tướng, bất hợp lý từ việc in sách giáo khoa, các loại “cò” gây nên sự xáo trộn ở nơi này nơi kia, nạn xây dựng trái phép, sự tắc trách khi giải quyết những vấn đề của dân của nhà chức trách, đổ phần thiệt thòi cho dân trong việc dồn lên vai họ chi phí sản xuất điện, và nhiều bài ấn tượng ở mảng đòi công lý cho các vụ án oan…

Đặc biệt, trong số 99 bài báo tổng hợp in sách, tôi chú ý nhất đến bài viết có liên quan đến một vấn đề hiện vẫn thời sự, gióng lên sự cảnh báo nghiêm trọng về dịch bệnh, đó là bài Đỉnh hai dịch bệnh đăng ngày 15.11.2009, được tập hợp in vào sách nằm ở trang 31-32. Nhìn lại, hóa ra vào thời xảy ra bệnh cúm A/H1N1 ấy, lúc này Việt Nam đã có 41 ca tử vong, tác giả đã viết có đoạn: “Nếu xảy ra việc hàng loạt bệnh nhân đồng nhiễm cúm A/H1N1 - sốt xuất huyết, hệ thống y tế của chúng ta sẽ khó ứng phó nổi nếu không cấp thiết có ngay những sự cần thiết”. Đọc, để thấy rằng sau hơn 10 năm, công tác y tế dự phòng và sự ứng phó với dịch bệnh của Việt Nam đã có một bước tiến vượt bậc. Những nỗ lực “ghìm cương” của chúng ta hiện vẫn có hiệu quả, khiến cho con ngựa bất kham Covid-19 đang hoành hành tạm thời “khựng” lại. Và hệ thống y tế xét nghiệm, điều trị đang được người dân theo dõi hàng giờ hàng ngày với một sự tin tưởng. Tôi cũng không thể không liên tưởng khi đọc bài viết của đồng nghiệp Lương Duy Cường với một sự hình dung: ở thời điểm hiện tại, với các kịch bản ráo riết chống dịch từ trung ương đến các địa phương, người dân Việt đang đồng lòng, gắng sức nhắc nhở nhau để vượt qua đại dịch thế kỷ.

Quen biết nhau nhiều năm qua, cho nên khi giở tập sách của Lương Duy Cường, tôi cũng chú ý đến mảng các vụ án oan được anh đề cập trong đó ra sao, thì đây những bài viết sắc sảo về các vụ án anh dùng bút lực của mình để minh oan đã để lại nhiều ấn tượng cho không chỉ riêng tôi, trong đó vụ án oan của công dân Huỳnh Văn Nén ở Bình Thuận , mà anh theo đuổi gần cả 2 thập niên, đặc biệt ấn tượng hơn cả. Nỗ lực của một phóng viên, rồi sau đó là phụ trách bộ phận biên tập cấp cao của tờ báo nơi anh công tác, cộng với trình độ của một luật gia rất nhạy bén về các khía cạnh pháp lý, anh đã bóc tách dần những mảng tối tố tụng của vụ án, để rồi góp phần của mình đưa ra một kết cục sáng lòa của công lý, đem lại niềm tin cho bạn đọc về một cây bút có sức nặng đánh bật sự trì trệ, sự xấu xa của một bộ phận cán bộ khi cố ý khép con người ngay thật vào vòng lao lý! (bài Huỳnh Văn Nén ở đâu? đăng báo ngày 26.11.2014, in tại sách ở trang 103-104; tiếp nữa là bài Không là đồn đoán vu vơ đăng báo ngày 23.10.2015, lúc vừa có thông tin người tù Huỳnh Văn Nén được ký quyết định tại ngoại sau 17 năm bị giam giữ oan sai, in tại sách ở trang 131-132; rồi tiếp nữa là bài Truy tận gốc rễ đăng báo ngày 28.11.2015 lúc Huỳnh Văn Nén được tại ngoại, in tại sách ở trang 139-140)…