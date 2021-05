Khi những “bến lạ” thành quen

“Khi cầm cuốn Một bến lạ của thầy Đặng Đình Hưng, thì phải hiểu toàn bộ mỹ thuật bên trong là đúng theo bản gốc của cụ Đặng Đình Hưng. Ví dụ có những trang tại sao mà chỉ có một câu thôi, xong lại để giấy trắng rồi sang trang tiếp theo mới là câu hai. Đó là đúng ý của cụ Đặng Đình Hưng”, họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết.

Ông Cương có chút tiếc nuối vì đã mong làm một phiên bản sách đặc biệt cho Một bến lạ. Ông Cương cũng muốn có thêm một bài thơ nữa rất hay của ông Đặng Đình Hưng viết về Bác Hồ. “Thầy Hưng là người bị tai nạn trong Nhân văn giai phẩm trong khi không hề có chữ nào trong Nhân văn giai phẩm cả. Mặc dù vậy, ông ấy vẫn làm bài thơ ca ngợi Hồ Chủ tịch rất hay. Tôi chưa thấy ai ca ngợi Hồ Chủ tịch bằng câu Bác tặng đôi tình nhân cái ghế đá như trong bài thơ ấy. Như thế rất nhân bản, con người. Vị lãnh tụ nhìn thấy điều nhỏ nhất của các đôi tình nhân, họ ngồi đất và không có ghế đá. Nói về sự vĩ đại của lãnh tụ bằng điều bình thường nhất”, ông Cương nhớ lại.

Với Một bến lạ, người xem được rõ ràng hơn về tầm vóc của ông Đặng Đình Hưng cả trong thơ và họa. Cũng trong cuốn sách này có những dòng viết về việc ông là một người của Nhân văn giai phẩm. Chẳng hạn, nhà văn Nam Dao (Canada) viết về những cuộc la cà với mấy “ông anh Nhân văn giai phẩm”: “Trong số các anh, tôi nói rất ít về Đặng Đình Hưng. Không có trong nhóm chủ trương Nhân văn và giai phẩm, anh bị “liên quan” vì anh không phủ nhận tình bạn của anh với những người có vấn đề”.

Họa sĩ Lê Thiết Cương cho biết, vẫn còn có tư liệu để có thể tiếp tục xuất bản tác phẩm của ông Đặng Đình Hưng. “Sau đây 3 năm nữa là sinh nhật 100 tuổi của ông. Nếu lúc đó tôi có thể tham gia làm sách, thì cuốn đó có cả những tư liệu mà anh Đặng Thái Sơn cũng chưa được đọc”, ông Cương nói. Điều này, theo ông Cương, khác biệt so với những tác giả Nhân văn giai phẩm khác. “Bác Trần Dần cũng in hết rồi vì Trần Trọng Vũ đã làm cả đến những trang nhật ký của bác. Nhà thơ Lê Đạt cũng đã in hết, nhà thơ Hoàng Cầm cũng in hết”, ông Cương nói.