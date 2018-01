Đó là nơi của những âm thanh đầu tiên reo lên vào cuối năm 2017 và các màn biểu diễn kết thúc vào đầu năm 2018.



Điều bất ngờ nhất của mùa này là Ấn Độ được người yêu nhạc chọn là ngưỡng cửa vào năm mới. Lý do cũng chính đáng thôi, bởi Sunburn diễn ra tại Pune từ ngày 28.12.2017 đến đêm giao thừa là liên hoan âm nhạc lớn nhất châu Á và từng được Hãng CNN đưa vào danh sách Top 10 Festivals của thế giới. Sunburn năm nay quy tụ các nghệ sĩ đến từ nhiều quốc gia, nhất là các DJ danh tiếng thế giới như Martin Garrix (Hà Lan), Dimitri Vegas và Like Mike (Bỉ), KSHMR và Kayzo (Mỹ), Snake (Pháp) bên cạnh bộ đôi Infected Mushroom (Israel) và nhóm Clean Bandit (Anh).

Sau phát pháo bắn lên từ Pune, hàng loạt các liên hoan âm nhạc và nghệ thuật "trỗi dậy" khắp thế giới, từ Universo Paralello ở Ituberá (Brazil), Cosmic Convergence (Guatemala), Afropunk Fest (Nam Phi), Sound Dí Alarm (Jamaica) đến Norður og Niður (Iceland), Collisioni (Ý), HYTE (Đức), SaSaZu NYE (CH Czech) rồi SnowGlobe (California, Mỹ).

Mật độ dày nhất thuộc về Úc bởi đất nước ở nam bán cầu này đang tận hưởng những ngày bầu trời ngập tràn ánh nắng, hoàn toàn ngược lại với phương Tây lạnh giá. Nếu đã nói mùa hè là mùa của âm nhạc thì chẳng có gì lạ khi đất nước kangaroo đang bùng nổ với rất nhiều sự kiện như Falls Music & Arts Festival, Woodford Folk Festival và Beyond the Valley. Trong khi đó, xứ sở kiwi New Zealand cũng không hề kém cạnh với Rhythm and Vines, Rhythm and Alps và Northern Bass.

Không nằm ngoài dòng chảy âm nhạc thế giới, tại thời điểm này, fan âm nhạc VN đang tụ hội tại Phú Quốc để được đắm mình vào lễ hội âm nhạc và nghệ thuật bãi biển lớn nhất tại đảo ngọc - Epizode Festival từ ngày 31.12.2017 đến 10.1.2018.

