Không còn 'rao bán' trên sóng truyền hình, Trấn Thành thừa nhận Anh Đức đẹp trai

Trong trailer tập 1 Giọng ca bí ẩn có sự xuất hiện của những khách mời: Anh Đức, Tuấn Trần, Diễm My 9X, Tuyền Mập và Osad. Đây là chương trình đặc biệt, duy nhất hiện nay mà Trấn Thành và Hari Won cùng xuất hiện trong vai trò MC.

Suốt thời gian dài được Trấn Thành “rao bán” trên sóng truyền hình và ở chương trình Giọng ca bí ẩn mùa 1 cũng không ngoại lệ, Anh Đức dần trở thành cái tên được nhiều nghệ sĩ nữ chú ý. Đến với chương trình mùa 2, dường như thông lệ “rao bán” được Trấn Thành "bãi bỏ" mà thay vào đó nam MC hài hước này đưa bạn mình lên một tầm cao mới.

Xuất hiện cùng 2 nam thần làm say mê nhiều fan nữ như Tuấn Trần và Osad, Anh Đức cũng không hề nao núng trước vẻ đẹp của hai nghệ sĩ này. Với sự trùng hợp như mùa 1, Tuấn Trần và Anh Đức bất ngờ đều xuất hiện cùng một tập. Ngay lập tức, Trấn Thành cho rằng: "Vậy là chương trình đã xếp Anh Đức vào diện trai đẹp” khiến ai cũng bật cười. Niềm vui chưa được bao lâu thì Anh Đức lại bị Tuyền Mập “bóc mẽ”. Nữ nghệ sĩ chia sẻ chương trình mời Tuyền Mập tới đây với mục đích chính là hỗ trợ cho Anh Đức khiến nhiều người hoang mang. "Anh Đức lo sợ sẽ chìm trước nhan sắc của Tuấn Trần và Osad nên nhờ chương trình mời thêm Tuyền Mập để “cứu vãn” lại nhan sắc của mình", Tuyền Mập bật mí.

Dàn khách mời ''lầy lội'' của tập đầu tiên đem đến cho khán giả nhiều tiếng cười Ảnh: Lê Nhân

Đến với chương trình, Tuấn Trần một lần nữa khiến Trấn Thành và Anh Đức bao phen ngã ngửa khi liên tục “mặn mòi” khó cưỡng. Khi được Hari Won giới thiệu “một người đàn ông rất là đàn ông” thích diện đồ hồng, Tuấn Trần nhanh nhạy phản ứng: "Mặc màu hồng như nói lên Tuấn cũng ngọt ngào giống như màu hồng vậy”. Câu nói ấy ngay lập tức nhận được sự đồng thuận "kịch liệt" đến từ phía khán giả đến mức MC Trấn Thành phải lên tiếng “Các bạn ơi đừng làm hư diễn viên”.

Điều đặc biệt hơn, nhờ bộ vest hồng mà Tuấn Trần được tất cả nghệ sĩ tại trường quay ưu ái đặt cho một biệt danh hết sức đáng yêu đó chính là “Tuấn Hồng”. Không chỉ "quăng thính" đến tất cả khán giả đang ngồi phía dưới, Tuấn Trần còn nhanh chóng lan sang Diễm My 9X. Với sự trùng hợp bất thường khi Diễm My 9X và Tuấn Trần đều diện chung đồ màu Pastel khiến mọi người nghi ngờ. Điều khiến Trấn Thành đáng kinh ngạc nhất là câu nói của Diễm My 9X :”Thật ra My thấy những câu nói của Tuấn Trần rất là có duyên. My thấy là Tuấn Trần vừa đẹp trai mà còn vừa thông minh nữa”. Câu nói ngay lập tức làm cho cả trường quay náo động và “đẩy thuyền” cặp trai tài, gái sắc về chung một đội với nhau.