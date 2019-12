Không gian giải trí bất tận mùa lễ hội cuối năm và chào đón năm mới 2020

Năm 2019 đã dần trôi về những ngày cuối cùng, đồng nghĩa với một mùa lễ hội nữa lại sắp đến. Hằng năm, cứ đến khoảng thời gian này, mọi người lại nô nức chuẩn bị trang hoàng nhà cửa mang không khí Giáng sinh và bật những bản nhạc Noel rộn ràng. Đâu cần xúng xính áo quần xuống phố, mùa Giáng sinh năm nay với những bộ phim hay đáng xem cũng đủ mang đến cho bạn một mùa lễ hội an lành và ấm áp rồi. Bạn có thể cân nhắc chọn lựa những bộ phim Giáng sinh mang màu sắc lãng mạn như: Bữa tiệc Giáng sinh tuyệt vời, Giáng sinh đầy sao (A Starry Christmas), Giáng sinh đáng nhớ, Âm thanh Giáng sinh, Doanh nghiệp Giáng sinh, Cuộc diễu hành ngày lễ… Hay những bộ phim hài hước giải trí như: Những bà mẹ ngoan 2 - A Bad Mom Christmas 2, Giáng sinh đã qua (Christmas All Over Again), Giáng sinh nhớ đời (Love The Cooper). Đây đều là những tác phẩm điện ảnh đạt review cao và được nhiều người yêu thích.

Ngay sau những bữa tiệc Giáng sinh đầm ấm, lãng mạn, mọi người lại háo hức chuẩn bị chào đón một năm mới sắp đến. Những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè dịp cuối năm luôn là khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời nhất sau nhiều hoạt động học tập và làm việc mệt nhoài, để mỗi người cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau phút giây vui vẻ. Buổi sum họp ấy không thể thiếu vắng “hương vị” của các chương trình giải trí, từ phim truyện, gameshow, truyền hình, đến bóng đá, karaoke... Ngoài sự lựa chọn phim trong mùa Giáng sinh, còn có các bộ phim hot khác dành cho bạn trong thời gian này như: Anh thầy ngôi sao, Thám tử gà mờ; Bộ ba khó đỡ,... Trong ngày Tết Dương Lịch 2020, khán giả MyTV và đặc biệt là các fan hâm mộ loạt phim thương mại ăn khách Marvel sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 7 phim xuất sắc của loạt phim đình đám này, bao gồm cả siêu bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại - Avengers: Endgame. Ngay sau những bữa tiệc Giáng sinh đầm ấm, lãng mạn, mọi người lại háo hức chuẩn bị chào đón một năm mới sắp đến. Những khoảnh khắc bên gia đình, bạn bè dịp cuối năm luôn là khoảng thời gian thư giãn tuyệt vời nhất sau nhiều hoạt động học tập và làm việc mệt nhoài, để mỗi người cùng trò chuyện và chia sẻ với nhau phút giây vui vẻ. Buổi sum họp ấy không thể thiếu vắng “hương vị” của các chương trình giải trí, từ phim truyện, gameshow, truyền hình, đến bóng đá, karaoke... Ngoài sự lựa chọn phim trong mùa Giáng sinh, còn có các bộ phim hot khác dành cho bạn trong thời gian này như: Anh thầy ngôi sao, Thám tử gà mờ; Bộ ba khó đỡ,... Trong ngày Tết Dương Lịch 2020, khán giả MyTV và đặc biệt là các fan hâm mộ loạt phim thương mại ăn khách Marvel sẽ có cơ hội thưởng thức trọn vẹn 7 phim xuất sắc của loạt phim đình đám này, bao gồm cả siêu bom tấn ăn khách nhất mọi thời đại - Avengers: Endgame.

Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức phút giây thư giãn, vui vẻ cùng phim truyền hình đang hot hiện nay như: Hạc Lệ Hoa Đình, Tình như mơ đời như mộng, Love with Flaws, Sự trả thù hoàn hảo,… hay các show giải trí mang lại tiếng cười như các chương trình Hẹn ăn trưa, Hội những người độc thân… Ngoài ra, bạn cũng có thể thưởng thức phút giây thư giãn, vui vẻ cùng phim truyền hình đang hot hiện nay như: Hạc Lệ Hoa Đình, Tình như mơ đời như mộng, Love with Flaws, Sự trả thù hoàn hảo,… hay các show giải trí mang lại tiếng cười như các chương trình Hẹn ăn trưa, Hội những người độc thân…

Sân khấu ca nhạc đêm cuối năm 31.12 luôn ngập tràn những điều bất ngờ và thú vị. Chúng ta chắc hẳn không còn xa lạ với hình ảnh cả gia đình cùng quây quần bên nhau xem chương trình đại nhạc hội countdown vào đêm cuối cùng của năm dương lịch. Trẻ nhỏ hào hứng chờ xem màn bắn pháo hoa đẹp mắt, ấn tượng trên TV. Cùng với sự phát triển bùng nổ của các chương trình truyền hình, ngày nay, bữa tiệc cuối năm cũng trở nên thú vị hơn bao giờ hết.

Hòa cùng tinh thần mùa lễ hội, truyền hình MyTV tung ra hàng loạt nội dung giải trí hấp dẫn nhằm đáp ứng nhu cầu giải trí và cũng là lời tri ân tới khách hàng thân thiết cho một năm với nhiều sự kiện và hoạt động sôi nổi. Bên cạnh đó, với nhiều kênh truyền hình đặc sắc như chùm kênh giải trí VTVcab, chùm kênh phim truyện và thể thao K+, nhóm kênh giải trí quốc tế chọn lọc HBO, Disney Channel, Fox Movies… MyTV hứa hẹn sẽ trở thành một không gian giải trí hoàn hảo cho mọi gia đình mùa lễ hội cuối năm 2019, chào đón năm mới 2020.

Cũng trong thời gian này, VNPT còn tung ra nhiều chương trình khuyến mãi cuối năm hấp dẫn dành cho khách hàng đăng ký mới dịch vụ truyền hình MyTV. Có thể kể tới như chương trình “Xuân phú quý, nhận tivi” với cơ hội nhận được giải thưởng là chiếc Smart TV Samsung 43 inch màn hình Ultra HD 4K trị giá 13 triệu đồng. Đối với khách hàng cài đặt và đăng ký mới dịch vụ MyTV trên SmartTV có cơ hội dùng thử miễn phí 1 tháng dịch vụ và sử dụng truyền hình cả năm với mức cước siêu khuyến mãi giảm giá lên đến 50% và đặc biệt hơn khi mua SmartTV trên toàn hệ thống điện máy Pico và đăng ký dịch vụ truyền hình MyTV cùng internet của VNPT, khách hàng còn được sử dụng miễn phí 1 tháng K+.