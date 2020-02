Kịch bản nào cho BTS khi thời điểm nhập ngũ cận kề?

Buổi họp báo chỉ có thành viên nhóm và MC để đảm bảo an toàn vào thời điểm dịch Covid-19 bùng phát ở Hàn Quốc . Đây là cơ hội để các thành viên BTS tiết lộ nhiều hơn về album Map of the Soul: 7 vừa ra mắt “thống trị” các BXH âm nhạc thế giới những ngày qua. Tuy nhiên, vấn đề nhập ngũ của Jin thu hút sự chú ý của báo chí, song lại gây chia rẽ trong cộng đồng người hâm mộ. Theo trang Koreaboo, ở nhóm người muốn gạt đi không khí ảm đạm không nên có ở buổi họp báo, họ cho rằng câu hỏi này không cần thiết và không nên hỏi trong một dịp như vậy.

BTS hoạt động solo?

Về vấn đề này, Jin trả lời: “Tôi biết sẽ có nhiều người tò mò về vấn đề nhập ngũ. Mọi người biết đó hiện nay vẫn chưa có một quyết định chính thức. Đây là một vấn đề khá nhạy cảm. Tuy nhiên, tôi tin rằng đã là nghĩa vụ của một công dân, tôi sẽ làm hết sức trong khả năng của mình. Khi thực hiện nghĩa vụ quân sự , tôi sẽ cống hiến hết mình”.

Jin sẽ là người đầu tiên trong BTS nhập ngũ. Jin trả lời vấn đề nhập ngũ tại cuộc họp báo (Ảnh trái) Ảnh: Twitter, Soompi Một số người hâm mộ không hiểu tại sao một câu hỏi như vậy lại lọt vào danh sách họp báo toàn cầu. Bởi lẽ theo họ, việc đi nghĩa vụ không nằm trong tay Jin. “Nếu biết rằng chưa có thông tin chính thức, tại sao lại thêm nó vào danh sách câu hỏi? Jin trông khá bối rối sau khi Một số người hâm mộ không hiểu tại sao một câu hỏi như vậy lại lọt vào danh sách họp báo toàn cầu. Bởi lẽ theo họ, việc đi nghĩa vụ không nằm trong tay Jin. “Nếu biết rằng chưa có thông tin chính thức, tại sao lại thêm nó vào danh sách câu hỏi? Jin trông khá bối rối sau khi trả lời câu hỏi này”, một cư dân mạng bình luận. Với nhiều người, câu trả lời của Jin không làm họ hài lòng. Có người nói: “Tôi nghĩ Big Hit Entertainment nhận được câu hỏi trước qua email? Tại sao họ không bỏ câu hỏi này? Jin cũng chỉ nhắc lại câu trả lời từng nói trước đây, tại sao lại cần phải lặp lại ở đây?” Có người nói rằng dường như nhóm BTS muốn nhanh chóng cho qua câu hỏi này vì ở các câu hỏi khác, hai thành viên cùng trả lời nhưng câu hỏi này chỉ có mỗi Jin.

Sau khi BTS kết thúc buổi họp báo ra mắt album Map of the Soul: 7, hashtag #WeLoveYouBTS và #7Conference hiện đứng thứ 1 và 3 trên top trending toàn cầu Ảnh: Soompi Jin là thành viên lớn tuổi nhất, sinh năm 1992, vì vậy nam ca sĩ sẽ phải nhập ngũ muộn nhất vào tháng 12.2020. Trước đây, công dân nam Hàn Quốc có thể trì hoãn nghĩa vụ quân sự cho đến năm 30 tuổi. Tuy nhiên, bắt đầu từ tháng 8.2018, độ tuổi tối đa có thể trì hoãn nghĩa vụ quân sự giảm xuống còn 28. Luật quân sự đổi mới quy định tất cả các công dân nam từ 28 tuổi bắt buộc nhập ngũ ngay khi có giấy triệu tập mà không được trì hoãn vì bất kỳ lý do gì. Korea Times trước đây đưa tin chính phủ Hàn Quốc quyết định 7 chàng trai BTS vẫn thực hiện nghĩa vụ. Quyền đặc cách chỉ được áp dụng với vận động viên thể thao và nghệ sĩ, trong khi đó vai trò của BTS là "người biểu diễn".

Map of the Soul: 7 bao gồm tổng cộng 20 bài hát nhưng chỉ có 3 bài hát nhóm. Bởi vì Jin sắp nhập ngũ, nhiều người tin rằng danh mục bài hát của Map of the Soul: 7 là tín hiệu cho thấy BTS sắp đẩy mạnh hoạt động cá nhân trong tương lai gần. Trong thời gian Jin nhập ngũ, có người đoán rằng các thành viên còn lại của BTS có thể tập trung vào các hoạt động cá nhân như ra mắt album solo, đóng phim hay trở thành nhà sản xuất cho các nghệ sĩ khác.